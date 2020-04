L’extraction de bitcoins pourrait migrer vers des sources de gaz naturel

Le Bitcoin traverse un point de basculement. La proximité de la réduction de moitié qui réduit la rémunération des mineurs et la précarité du marché pétrolier pourraient être des facteurs décisifs pour tracer une nouvelle carte de l’écosystème. Dans ce nouveau scénario, l’exploitation de Bitcoin pourrait conquérir un territoire avec l’utilisation de gaz naturel résiduel.

Dans une interview avec Crypto News, Jan Capek, co-PDG de Braiins, a réfléchi sur l’état de l’exploitation du Bitcoin: “Les gens se plaignent que les mineurs gaspillent de l’énergie, mais en réalité Ils recherchent des sources d’énergie inutilisées qui pourraient éventuellement être gaspillées. Et ils peuvent le payer ou l’utiliser d’une manière ou d’une autre ».

Capek, qui codirige la startup qui exploite Slush Pool, s’est entretenu avec le correspondant de cette maison, Santiago Molins. Lors de cette réunion, il a commenté les dernières avancées liées à Stratum V2, un logiciel qui pourrait changer la façon dont les pools exploitent le Bitcoin. Il a également évoqué l’état de l’exploitation minière et un facteur émergent lié à l’utilisation du gaz naturel résiduel comme source d’énergie.

Selon les données de l’Association mondiale pour la réduction de la combustion de gaz (GGFR), on estime qu’en 2017 141 000 millions de mètres cubes de gaz naturel ont été brûlés. Ces chiffres ont commencé à être visiblement drastiques depuis 2012, alors que le montant était estimé à 160 000 millions. Si vous considérez la consommation de gaz naturel des États-Unis, cela équivaut à 25%. Et 30% de la consommation de l’Union européenne. En d’autres termes, des dizaines de milliards de dollars sur le marché actuel.

Extraction de bitcoins avec du gaz naturel

“Nous pouvons voir dans un avenir proche que les mineurs de Bitcoin commenceront à migrer vers ces sources de gaz naturel”, suggère Jan Capek, qui commente une opinion déjà répandue dans l’écosystème.

Il ajoute qu’il est possible que plus d’installations minières Bitcoin sont en cours de construction aux États-Unis:

La raison derrière cela est qu’il y a là de grandes sources de gaz naturel, qui valaient initialement la peine d’être vendues, mais maintenant les prix sur le marché, du moins ce que nous entendons certaines personnes qui ont accès à de telles sources, sont si bas. ça ne vaut pas la peine d’être vendu. Jan Capek, Co PDG de Braiins.

Cependant, si les compagnies pétrolières aspirent à continuer d’extraire du carburant, elles devraient brûler le gaz naturel d’une manière ou d’une autre. Au moins, utilisez-le de manière à obtenir un retour: «Ce ouvre un tout nouvel espace pour les installations minières Bitcoin alimenté au gaz naturel », explique Capek. Il ajoute: «La question est de savoir à quoi ressemble le bilan si vous équipez ces installations de turbines à gaz? Parce que ce ne sont pas des équipements bas de gamme, cela coûterait beaucoup d’argent. »

Les réponses à ces questions pourraient se trouver dans les modèles qui mettent en œuvre des startups d’extraction de Bitcoin qui utilisent du gaz naturel. Par exemple, Upstream Data et Crusoe Energy, situées respectivement au Canada et aux États-Unis. Même des mineurs indépendants comme DJ Bitwreck, qui opère au Texas.

Upstream Data, par exemple, vise à attirer les compagnies pétrolières pour la location et l’installation de leurs équipements miniers. Au lieu de cela, DJ Bitwreck semble acheter du matériel que d’autres n’utilisent plus pour renforcer leur infrastructure.

Cependant, l’encouragement pour tout cela devient une alternative à l’utilisation des sources hydroélectriques semble dépendre de la prix du bitcoin. Les attentes sont définies pour les incidences de la réduction de moitié du Bitcoin à venir, ce qui réduira de moitié la récompense de la crypto-monnaie. En plus des niveaux de production de pétrole, gravement menacés par la crise de Covid-19. Pour se faire une idée, en 2017, on estimait que l’extraction mondiale avait augmenté de 50% par rapport aux années précédentes. En d’autres termes, de nombreuses entreprises pourraient se départir de beaucoup de gaz naturel dans un avenir proche.

En tout cas, cela pourrait être une indication de la façon dont le hashrate sera distribué à l’avenir: «il y a des gens qui sont convaincus que l’investissement dans ce secteur en vaut la peine. C’est donc quelque chose que je vois qui ressemble un peu à un point de basculement, vers l’endroit où les mineurs se déplacent », spécule Capek.

Énergie hydroélectrique vs gaz pour extraire Bitcoin

Les mineurs de Bitcoin ont recherché des sources d’énergie bon marché tout au long de cette décennie. Et dans des pays comme la Russie et la Chine, on a vu comment les excédents des sociétés hydroélectriques ont été exploités par l’exploitation minière. Un fait qui semble laisser de nombreux mineurs satisfaits, comme le dit Capek. D’un autre côté, l’état actuel de l’utilisation des ressources ne signifie pas qu’aucun changement ne se produira à l’avenir.

Une autre opinion que j’ai également entendue en Chine est que, bien que les mineurs en Chine soient, par exemple, satisfaits de leurs sources d’énergie hydroélectrique, ils ressentent toujours un peu d’instabilité politique, alors ils essaient de se diversifier. Ainsi, ce qu’ils feraient, par exemple, serait de diviser leurs ressources en deux moitiés et d’envoyer la moitié de leurs autres équipes aux États-Unis, car les États-Unis sont une zone politiquement stable où ils n’auraient pas à se soucier des confiscations ou de problèmes comme ça. Jan Capek, Co PDG de Braiins.

Il est difficile de déterminer comment l’utilisation du gaz naturel résiduel pour l’extraction de Bitcoin pourrait affecter l’état des dépenses énergétiques de la planète. Cependant, il semble pertinent de se rappeler que Les données sur la combustion du gaz naturel indiquent qu’environ 350 millions de tonnes de CO2 sont rejetées dans l’atmosphère à la suite du processus d’extraction du pétrole. Cette situation entraîne également l’émission de méthane non brûlé et de carbone noir, très nocifs pour la santé de l’environnement.

Si l’utilisation du Bitcoin contribue à la réduction des émissions de carbone, comme rêvait Hal Finney, l’un des pionniers de l’écosystème, on pourrait penser que nous sommes peut-être sur la bonne voie.