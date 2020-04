L’histoire de la camionnette électrique Saab qui n’était pas Saab

Si nous nous plongons dans le passé des principaux constructeurs, nous finirons tôt ou tard par trouver un modèle électrique. A partir des années 1970, il est plus facile de les voir, car des alternatives au pétrole ont été recherchées alors qu’il n’était plus «infini» et «bon marché».

Un des premiers véhicules électriques qui portait le logo de Saab sur le devant était un simple camion de livraison postale. En fait, une copie est conservée au musée de la marque. Il est le seul produit jusqu’à sa disparition et son achat ultérieur en 2012 par National Electric Vehicle Sweden (NEVS), qui avait déjà montré en 2014 une Saab 9-3 électrique qui entrerait en production en 2017.

Mais si vous l’avez remarqué, j’ai dit qu’il portait le logo Saab, pas qu’il s’agissait d’une œuvre du constructeur suédois. Et c’est que son histoire nous transporte jusqu’au début des années 70, et il le fait aussi de l’autre côté de l’Atlantique, pas moins que Lexington, Massachusetts. Et qu’est-ce que l’État situé en Nouvelle-Angleterre et le pays suédois ont en commun? Eh bien, dans les deux cas, il fait assez froid en hiver. Un peu plus.

À cette époque, les États-Unis étaient plongés dans la grande crise pétrolière et, profitant de la situation, une multitude d’entreprises ont cherché leur place dans la fabrication de véhicules électriques. Ce n’est pas comme maintenant, qu’il y a un marché croissant à cet égard, mais certains organismes officiels les ont utilisés. Si vous avez réussi à construire une voiture qui vous plaisait suffisamment pour signer un contrat, vous aviez sûrement assuré quelques milliers d’unités et d’avantages juteux.

A droite, le premier prototype de l’Electromotion T3, à gauche celui des Suédois

L’une de ces sociétés a répondu au nom de Electromotion et il était situé à Lexington. Elle a été chargée de produire une petite camionnette de livraison de 1/3 tonne avec un moteur électrique. Ce n’était vraiment rien de plus qu’un châssis avec des batteries traversant la poutre centrale et un corps en fibre dessus.

L’une des sociétés qui testait la fourgonnette Electromotion, surnommée T3, était l’American Postal Service (USPS).

Ils ont toujours eu une flotte de livraison électrique et, après l’armée, elle a la plus grande flotte de véhicules aux États-Unis, alors imaginez l’importance pour les entreprises. Entreprise «sûre». Dans les années 70, ils ont testé certains prototypes dans différents endroits des États-Unis, comme vous pouvez le lire dans ce document qui détaille l’histoire de leur flotte.

En Californie, ils ont essayé l’un d’Otis et un autre de Farbilt, en Pennsylvanie celui de Battronic et à Lowell (Massachusetts) celui qui avait développé Electromotion. Ils n’ont pas remporté le contrat, mais ils ont vendu certains de leurs véhicules aux États-Unis. Ils avaient une douzaine de douzaines qui ont acquis certains services publics et centres touristiques. Certains pour la livraison du courrier, tel qu’il avait été conçu et, pour cela, le volant était situé à droite afin de pouvoir laisser les lettres dans les boîtes aux lettres sans avoir à en descendre.

Electromotion voulait développer un véhicule qui n’était pas très cher, en réutilisant les composants d’autres véhicules autant que possible. À l’époque, le siège social de Saab pour l’Amérique du Nord se trouvait dans le comté d’Orange, dans le Connecticut. C’est-à-dire, littéralement dans l’État voisin. Ils ont donc conclu un accord avec les Suédois pour leur fournir les pièces détachées nécessaires à la construction de leurs camionnettes électriques.

Les livres d’histoire disent que l’essieu avant était celui d’une Saab 93 et ​​les roues et pare-chocs d’une Saab 99

Plusieurs des composants montés à l’intérieur ont également été partagés avec eux. Le moteur a développé une puissance de 20 CV. Les batteries, un total de 14 unités de plomb-acide qui pouvaient être retirées de l’arrière, après avoir soulevé un couvercle pour effectuer un changement rapide, ont permis une autonomie d’un peu plus de 50 km à une moyenne de 50 km / h.

Les commandes attendues n’ayant pas été atteintes, Electromotion a dû fermer et la filiale de Saab aux États-Unis s’est retrouvée avec des factures qu’elle n’avait personne à réclamer. Ils ont récupéré une partie des actifs, c’est-à-dire des parties qui n’avaient pas été installées dans des fourgons finis. Mais ils ont également emmené l’une des Electromotions directement en Suède. Comme un “vêtement”.

Vous vous demandez peut-être pourquoi, mais il s’avère que quelques années plus tôt, en particulier en 1968, la Société suédoise de développement national (SU pour faire court) avait été fondée dans le pays nordique. Il a été créé par le gouvernement suédois afin de développer des véhicules miniers et de livraison postale électrique. En plus de Saab, Volvo était également impliqué et la société spécialisée occasionnelle.

Saab pensait que, puisque le fourgon postal électrique Electromotion était fabriqué à partir de pièces, ils avaient déjà fait plus de la moitié du travail. S’il fonctionnait dans le nord glacial des États-Unis, il fonctionnerait également dans la Suède froide.

Avec une copie en taille réelle en main, il n’a pas été difficile pour Saab d’en développer une autre en essayant d’améliorer ses performances. De plus, ils lui ont donné un lifting complet pour obtenir une image beaucoup plus corporative, qui comprenait un bon nombre de pièces Saab 99.

Saab 99

Ils ont pris la calandre, les phares avec essuie-glaces, les clignotants, les roues ou les rétroviseurs chromés (en l’occurrence la version GL), les pare-chocs et les essuie-glaces de la lune. Ils ont également changé les ailerons ou la forme de la capuche.

Ce prototype a été présenté en 1977 par l’entreprise elle-même. Dans les coupures de presse de l’époque, il était présenté comme le “prototype d’un fourgon de livraison électrique”, ignorant logiquement qu’il était basé sur T3 Electromotion. Dans l’ensemble, il n’y avait personne pour revendiquer les droits.

Comme la marque elle-même, ce prototype est resté pour les annales de l’histoire pour être le premier modèle électrique Saab. Mais aussi à cause de la façon dont elle a été forgée de la manière la plus bizarre.