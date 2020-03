L’histoire du dernier effort féministe d’Absolut Vodka

Les consommateurs chuchotés peuvent-ils être des agents de changement?

Quand j’ai lu un article Glamour sur le nouveau PDG d’Absolut Vodka Ann Mukherjee, j’ai trouvé toutes les bonnes déclarations là-bas. Déjà le premier paragraphe commence par citer la NIAAA avec un fait que l’agression sexuelle est plus susceptible de se produire dans des situations où l’alcool a été consommé.

Faits – vérifier

En lisant la suite, des informations plus factuelles sont mentionnées, telles que des statistiques sur le nombre d’agressions sexuelles sur les campus universitaires après que l’agresseur ou la victime ou les deux ont consommé de l’alcool.

Des déclarations telles que «boire n’est pas une excuse pour commettre un crime» ou que «les auteurs profitent de ces situations (lorsque les femmes sont en état d’ébriété) et ne respectent pas le consentement» incitent tous les défenseurs des droits des femmes à hocher la tête.

Histoire personnelle qui nous fera croire la pure intention – vérifier

L’article entier est une promotion d’Absolut entrelacée avec l’histoire personnelle du PDG qui a été agressé sexuellement alors qu’il était un enfant de quatre ans par un homme sous l’influence de l’alcool. Comme si cela ne suffisait pas, lorsqu’elle était adolescente, sa mère a été tuée par un conducteur sous l’influence de l’alcool.

Cyniquement et tristement, la société mère d’Absolut est membre du Distilled Spirits Council des États-Unis (DISCUS) faisant pression contre les mesures de politique de sauvetage de l’alcool, telles que les augmentations de la taxe sur l’alcool, qui pourraient PRÉVENIR les dommages causés par l’alcool, y compris les décès DUI.

Mais revenons à l’histoire principale: la combinaison des faits et de l’expérience personnelle négative avec l’alcool du point de vue de la victime sont la toile de fond de la nouvelle campagne publicitaire menée par la vodka Absolut qui va au-delà de l’action habituelle “Buvez de manière responsable”. La «mise à niveau» dit: Sexe de façon responsable.

La campagne a été rendue publique le 14 février. Il y avait des panneaux d’affichage, des annonces dans les journaux et des écrans Time Square montrant la fameuse bouteille Absolut avec le message: «Buvez de manière responsable» accompagné de messages indiquant clairement que seul un oui est le consentement au sexe. Tout autre comportement tel que faire des histoires, consommer de l’alcool ensemble ou se frotter à des séries télévisées ensemble, qui pourrait éventuellement être interprété comme un oui ne constitue pas un consentement.

Le PDG continue de partager son histoire de vie. Par exemple, elle mentionne ses enfants adolescents qui approuvent la campagne et confirment ce que nous avons appris sur la génération Z récemment. Les jeunes d’aujourd’hui exigent des responsabilités et préfèrent une action collective qui soit bonne pour le monde plutôt que de simplement suivre leurs propres besoins individuels. C’est pourquoi ils approuvent évidemment la tentative d’ouvrir la conversation sur la «responsabilité» même en état d’ébriété.

Coopération avec une ONG pour une cause supérieure – vérifier

Enfin et surtout, l’article présente le partenariat entre Absolut et RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network) non seulement pour le développement de la campagne mais aussi en incluant Mme Mukherjee dans le comité national de RAINN.

Pour résumer, l’article nous présente ce qui suit:

L’entreprise reconnaît le rôle de l’alcool dans les agressions sexuelles.

L’entreprise refuse d’excuser la violence sous l’influence de l’alcool.

La responsabilité passe de la victime à l’agresseur.

L’entreprise, par le biais du PDG, veut créer du changement.

Réglage de l’agenda – non

Et je souhaite que nous puissions célébrer qu’Absolut ouvre la conversation sur le consentement MAIS où en était l’entreprise jusqu’à présent? Et Absolut est-il réellement sérieux au sujet du problème ou utilise-t-il simplement un sujet «populaire» à des fins de marketing et de vente?

La conversation sur le consentement n’est en aucun cas nouvelle. Cela se passait à une époque où Absolut et leur société mère Pernod Ricard nourrissaient de manière agressive l’éthique populaire de la supériorité masculine qui donne aux hommes la permission de démontrer leur pouvoir sur l’autre sexe.

Je vois la nouvelle campagne comme une tentative évidente de parler des valeurs (et de cibler) le mouvement des droits des femmes et des jeunes. Ce n’est pas un réglage d’agenda. C’est «reprendre» le sujet lorsque «l’air est clair» pour le faire. Alors que d’autres, plusieurs années auparavant, ont déjà fait le travail impopulaire de soulever l’idée «révolutionnaire» selon laquelle les deux parties doivent accepter activement d’avoir des relations sexuelles au moment même des rapports sexuels.

Sans réfléchir aux pratiques passées de ce géant du Big Alcohol, il doit être rafraîchissant pour chaque défenseure droite d’entendre un producteur d’alcool dire que toute agression sexuelle est la responsabilité de l’auteur. Bien que je sois d’accord avec cela, je ne peux ignorer la disparition discrète du “criminel de la scène du crime”. Le lobbying de l’entreprise pour affaiblir et saper les mesures de prévention de la violence sexiste ayant un impact réel ne peut être invisible et ne peut être annulé.

Absolut, Pernod Ricard et leurs copains de l’IARD sapent activement les politiques, qui conduisent à une réduction de la violence basée sur le genre. L’industrie veille à ce que l’interdiction de la publicité pour l’alcool ou la réglementation de la commercialisation – mesures qui font une réelle différence pour la santé, les droits et la vie des femmes – ne soient pas introduites. Le lobbying intensif contre les augmentations de la taxe sur l’alcool qui contribue à réduire la violence est bien documenté. Ces mesures sont constamment contestées et combattues par les compagnies d’alcool, y compris Absolut, lorsque les gouvernements tentent même de les formuler ou de les mettre en œuvre.

Il y a 100 ans, les compagnies d’alcool se sont battues bec et ongles contre les droits (de vote) des femmes en plaçant leurs intérêts privés sur les droits humains des femmes. De nos jours, les compagnies d’alcool utilisent (ab) le langage et les valeurs féministes dans leurs relations publiques mais continuent la lutte cynique contre toute mesure efficace de politique en matière d’alcool qui améliorerait la santé, la sécurité et l’égalité des femmes et des filles.

Une campagne de relations publiques ou une conversation difficile?

Une campagne saisonnière sur le consentement (il n’y a aucune trace d’une action similaire d’Absolut d’autres jours de l’année que le 14 février) ne fera pas de différence pour les femmes exposées à la violence psychologique et physique par des hommes qui se sont sentis encouragés par les publicités d’alcool augmentant leur ego macho au fil des décennies.

De plus, il faut comprendre que la campagne est avant tout une publicité pour le produit, associant Absolut à différentes étapes du comportement intime et sexuel. Donc, faire des sorties, boire un verre, regarder les frénésie et se détendre ensemble est toujours censé se produire lors de la consommation d’Absolut. Et puis… quand il s’agit de sexe, c’est censé être fait «de manière responsable». C’est la responsabilité de chaque individu.

Mais est-ce?

Nous savons très bien que les normes relatives à l’alcool encouragent et justifient les actes violents et nous savons également que la manière dont les femmes et les hommes sont représentés dans le marketing de l’alcool alimente la masculinité nocive. Depuis des décennies, nous sommes tous soumis à des publicités sur l’alcool qui objectivent, sexualisent et déshumanisent les femmes. Ces publicités, publicités, images et messages ont perpétué une croyance commune sur la supériorité masculine sur les femmes. Ils ont joué un rôle central dans cette culture toxique et nocive pour les femmes et les filles.

Ces produits, pratiques et PDG qui les autorisent sont RESPONSABLES des violences basées sur le genre liées à l’alcool. La science est irréprochable:

Des preuves solides du lien entre la consommation d’alcool et les comportements violents signifient que les normes culturelles et sociales concernant la consommation d’alcool et ses effets attendus encouragent et justifient également les actes de violence. Pendant des décennies, Big Alcohol, y compris Absolut et Pernod Ricard, a fait exactement cela: faire le lien entre le sexe et la consommation d’alcool, promouvoir la masculinité toxique et créer une culture de «perte de contrôle» lors de la consommation d’alcool.

La violence liée à l’alcool est plus probable dans les cultures où beaucoup pensent que l’alcool joue un rôle positif en «permettant» aux gens de transgresser les limites d’une conduite sociale normale. Pendant des décennies, la commercialisation de l’alcool a propagé exactement cette transgression des frontières sociales normales.

Les environnements de consommation d’alcool qui incitent à des récits de perte de contrôle et d’hyper-sexualité compromettent la capacité de lutter contre la délinquance sexuelle.

Oublions le passé

Mais je devrais peut-être ignorer toutes ces preuves. Peut-être que je devrais regarder au-delà de cet horrible bilan de femmes déshumanisantes à l’alcool. Peut-être que nous vivons à une époque différente maintenant.

On pourrait dire que tout le monde apprend et que les dirigeants des entreprises qui produisent de l’alcool de nos jours ne sont pas les mêmes qu’il y a quelques années. Ne devrions-nous pas plutôt apprécier le changement dans leurs communications et le soutenir ou au moins donner au Big Alcohol le bénéfice du doute?

J’ai donc vérifié les derniers messages d’Absolut.

Leurs vidéos avec Rico, un barman mélangeant des boissons alcoolisées, sont la dernière preuve que rien n’a changé. Lorsque Rico explique l’histoire d’une boisson alcoolisée appelée Espresso Martini, il partage une petite histoire sur la façon dont elle est arrivée. “… un super mannequin est venu (dans un bar) et a demandé un verre qui la réveillerait et la baiserait en même temps”.

Campagne Absolut 2009

Campagne Absolut 2009





Responsabilité définie

Au début d’une autre vidéo du même genre, il y a une phrase: “nous buvons de manière responsable mais ne pensons pas que ce soit un spectacle ennuyeux”. L’entreprise se contredit et prouve simplement ce que le bon sens et les preuves nous disent – les messages de «responsabilité» ne fonctionnent pas. La responsabilité telle que présentée par l’industrie n’est pas définie et ne fait aucune référence aux directives officielles. Ceux qui ont choisi de consommer de l’alcool dans le cadre d’occasions pour lesquelles la publicité est annoncée, ne veulent de toute façon pas se soucier de leurs responsabilités. L’entreprise «aide» son groupe cible à comprendre la responsabilité en termes bénéfiques pour le résultat net, et non la sensibilisation aux méfaits de l’alcool.

Par exemple, lorsque Rico continue d’expliquer la signification du message “Buvez de manière responsable” en disant: “Buvez toujours avec un ami parce que c’est responsable.” En plus de cela, il définit pour nous quelle devrait être la quantité d’Absolut (40%) dans une boisson. Nous entendons: «45 ml feront que toutes vos boissons auront bon goût». Cela représente presque 2 unités d’alcool (1 unité = 25 ml d’alcool), ce qui est la quantité maximale «recommandée» par jour qu’une personne devrait consommer pour rester dans la fourchette à faible risque. Et sûrement, personne qui a vu à quoi ressemble la norme sur l’alcool ne croirait qu’Absolut et Rico signifient que les consommateurs devraient s’arrêter après cette seule boisson alcoolisée. Le message «ne faire qu’un verre» ne se produit jamais dans aucune des vidéos ou des publicités ou des promotions Absolut disant aux gens «Veuillez boire de manière responsable».

Le chuchoteur grand public chez Absolut service

L’histoire personnelle de Mme Mukherjee fait croire au lecteur qu’elle se soucie sincèrement et que toute personne qui remet en question son utilisation de l’histoire serait une personne cruelle.

Mukherjee considère que c’est son travail – et le travail des marques qu’elle dirige – d’aider les gens à comprendre la vérité », lit l’article Glamour.

En examinant ses antécédents professionnels, entre 1994 et 2014, elle a travaillé (avec beaucoup de succès) dans le domaine de la commercialisation de produits malsains: d’abord pour Kraft, puis pour PepsiCo. Pour certains, elle est appelée «chuchoteuse» car elle est toujours en phase avec les dernières tendances du marketing.

Selon Mme Murkherjee, des recherches ont montré que 76% des décisions d’achat sont influencées avant même que les consommateurs ne commencent leurs achats, principalement sous la forme de médias sociaux et de critiques écrites de consommateurs. Il est clair que SexResponsably n’est qu’une autre façon de nouer des relations avec le «nouveau» groupe cible de l’industrie de l’alcool: les femmes, la lutte pour leurs droits et l’égalité ainsi que les jeunes d’aujourd’hui, des jeunes socialement conscients et responsables qui n’ont pas peur pour discuter des questions morales.

Campagne Absolut 2016

Campagne Absolut 2016





Je ne vais pas célébrer cette campagne de lavage à l’orange (l’orange est la couleur pour sensibiliser à la violence basée sur le genre) jusqu’à ce que l’entreprise montre qu’elle s’en soucie vraiment en laissant les décideurs faire leur travail et mettre en œuvre les politiques les plus efficaces et les plus impactantes qui réduisent la prévalence des agressions sexuelles et d’autres types de violence (alimentée par l’alcool) contre les femmes.

Je serai le premier à célébrer quand Absolut convaincra l’IARD et ensemble ils veilleront à ce que les prix de l’alcool soient suffisamment élevés pour couvrir les coûts sociaux et de santé publique, que l’alcool soit vendu dans des zones désignées et des magasins capables de réguler l’ouverture heures et en respectant les limites d’âge légales. Je célébrerai quand il n’y aura pas de publicités sur l’alcool et divers influenceurs sponsorisés ciblant les femmes et les jeunes de manière flagrante via les médias numériques, en ignorant les règles et réglementations mises en place pour protéger les groupes vulnérables. Mme Murkherjee, en tant que «chuchoteuse», sait très bien qu’une campagne comme SexResponsably n’est pas efficace pour réduire les méfaits de l’alcool; mais c’est efficace du point de vue d’Absolut en termes de promotion de la marque.

Le vrai changement ne vient pas des campagnes d’entreprise, peu importe l’histoire. De véritables changements doivent être remportés, comme les héros des droits des femmes l’ont fait il y a cent ans, par des activistes et des leaders communautaires qui ne peuvent pas être dupés par l’argent de Big Alcohol et le bon sens des relations publiques. Les droits des femmes, l’émancipation des femmes et l’égalité des sexes sont trop importants et nous sommes allés trop loin – malgré l’opposition de Big Alcohol – pour permettre à l’industrie de l’alcool de s’y investir et de nous désorienter. Le véritable changement est systémique, se trouve dans les politiques et les lois mises en œuvre. Nous ne serons pas dupes des chuchoteurs des consommateurs. Nous sommes citoyens.

–

Pour plus de lecture du blog:

Attaque de Big Alcohol contre les femmes

par Maik Dünnbier

Attaque de Big Alcohol contre les femmes

Sexisme incarné dans une seule étiquette d’alcool

par Maik Dünnbier

Sexisme incarné dans une seule étiquette d’alcool