L’histoire et le symbolisme derrière le logo Bitcoin

La plupart d’entre vous n’ont rencontré que Bitcoin avec son logo actuel, le “B” blanc avec deux lignes qui se chevauchent dans un cercle orange.

La pièce orange est devenue un symbole reconnaissable dans le monde entier, mais le bitcoin n’est pas venu avec cette marque dès sa sortie. Comme pour tout ce qui concerne le Bitcoin, Satoshi Nakamoto a créé un logo rudimentaire au début de la monnaie décentralisée, et la communauté a répété ce symbole jusqu’à ce qu’il reste.

Les maximalistes Bitcoin de la vieille école se souviendront de l’évolution de cette conception. Ils pourraient également reconnaître certains des symbolismes mathématiques qui sous-tendent le logo Bitcoin. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, nous présentons ici une petite leçon sur l’histoire de la crypto-monnaie, et un cours intensif sur le choix du design derrière l’emblème Bitcoin emblématique.

L’évolution du logo

Bitcoin Core a initialement introduit le premier logo, jamais vu auparavant, de Bitcoin, créé par Satoshi: une pièce d’or avec les initiales “BC” inscrites dessus. Le clin d’œil à l’or ne doit pas être ignoré, d’autant plus que certaines personnes pensent que la comparaison avec l’or numérique est une notion folle créée par les extrémistes, alors qu’en réalité Satoshi lui-même pensait au Bitcoin de cette façon depuis le début.

Les OG Bitcoin aimaient généralement le logo, bien que certains aient fait des suggestions sur BitcoinTalk pour le modifier. Une de ces suggestions ils ont inclus l’utilisation du symbole du baht thaïlandais (฿) et désigner les initiales “BTC” comme code de devise officiel.

La dernière idée a été comprise plus facilement que la première. L’utilisation du symbole du baht thaïlandais s’est avérée être une solution provisoire commode avant toute autre chose, bien que certains aient insisté sur le fait que son utilisation “causerait de la confusion”.

Cependant, cela a peut-être suffisamment inspiré Satoshi pour ajouter les lignes du dollar américain dans la conception de Bitcoin, ce qui le rend si reconnaissable aujourd’hui. Le 24 février 2010, il a présenté un nouveau logo, qui rappelle la pièce d’or avec laquelle il avait commencé. Mais maintenant, le symbole inscrit au milieu avait deux lignes verticales et – contrairement au baht thaïlandais – ces lignes ne traversaient pas complètement le B, mais dépassaient des bords supérieur et inférieur sans traverser le milieu de la lettre.

Les réactions dans Bitcointalk étaient mitigées. Certains ont estimé qu’il était encore très similaire au baht, tandis que d’autres pensaient qu’il était trop ennuyeux. L’un des commentaires a souligné ce qui suit:

Est-ce le logo officiel? Je comprends à quel point il peut être difficile de créer quelque chose de vraiment professionnel lorsque vous n’avez pas les compétences (que je n’ai pas) ou le logiciel (que je n’ai pas non plus), donc je n’essaie pas d’être impoli, mais ne serait-il pas préférable que nous adoptions quelque chose de … meilleur? Je n’essaie vraiment pas d’être impoli.

Officiel ou non, ce design est devenu le logo prédominant jusqu’à fin 2010, lorsqu’un commentateur avec un pseudonyme, appelé Bitboy, a publié son premier message dans Bitcointalk. Humblement, l’utilisateur a annoncé qu’il voulait juste dire bonjour et “partager certains des graphiques que j’ai faits”.

Ces graphiques étaient téléchargeables gratuitement et placés dans le domaine public. Bitboy a utilisé le symbole “B” que Satoshi avait redéfini mais l’a rendu blanc et l’a placé dans un cercle plat orange vif, en inclinant le symbole vers la droite.

“Les meilleurs logos Bitcoin que j’ai vus jusqu’à présent!”, A commenté un utilisateur. Tel était le consensus général, comme en témoigne le fait que Les designs de Bitboy sont devenus la marque Bitcoin par défaut dans la prochaine décennie.

La méthode vers la folie

En fait le logo créé par Bitboy est devenu emblématique. Même les personnes qui ne connaissent rien au Bitcoin pourraient le reconnaître comme le symbole Bitcoin universel. Et, comme la technologie qu’elle représente, elle a été créée de manière pseudonyme, sans aucun espoir de bénéfices.

Un utilisateur a commenté sur le fil quelque chose sur l’utilisation du baht thaïlandais comme symbole de Bitcoin, ajoutant qu’il devrait «laisser le logo évoluer de manière organique, comme un mot dans une langue, et cesser de s’inquiéter beaucoup de ce problème dans les étapes initiales ».

Novembre 2010 était encore relativement tôt pour que Bitboy présente ce qui est devenu le logo officiel, bien que l’utilisateur en question ait réalisé son souhait: le logo Bitcoin a évolué de manière organique. Et il a également été imprégné de sa propre conception intelligente. Chaque aspect du logo a un raisonnement mathématique et chaque coin a été conçu pour l’aspect pratique et la forme, ainsi que pour la symbologie et l’esthétique.

Ces raisons sont soigneusement documentées dans une publication Medium, ainsi que des instructions spécifiques sur la façon de créer le logo BTC parfait à partir de zéro. L’auteur, Phil Wilson, a contribué à la conception du deuxième logo présenté par Satoshi en février 2010 et de l’orange que nous connaissons aujourd’hui. Et celui que nous connaissons aujourd’hui c’est plein de symboles.

Par exemple, le nombre huit apparaît plusieurs fois dans les dimensions et la géométrie de la conception. Par exemple, B tourne dans le sens horaire de 13,88 degrés (nous en parlerons plus tard). Selon le langage Internet 1337, un huit ressemble à un B, qui est l’abréviation de “Block”, selon Wilson.

De nombreux motifs qui sont apparus dans la création du logo, tels que les cercles qui composent le B, contenir le numéro huit. Les dimensions des autres formes, telles que les rectangles dans la conception, ont une mesure de 12,5, ou un huitième de 100, représentant ainsi à nouveau les huit.

Étant donné que huit est B, ce qui signifie bloc dans cette symbologie, chaque nouveau modèle est comme ajouter un nouveau bloc au logo. Chaque fois que la taille d’une forme est modifiée (comme cela a été fait plusieurs fois au cours du processus de conception), cela reflète la taille changeante des données dans chaque nouveau bloc.

La police de trébuchet utilisée dans le logo a été inspirée par la catapulte de trébuchet, qui était l’arme préférée de Wilson dans le jeu informatique “Age of Empires”.

De plus, en utilisant les lignes verticales du symbole du dollar dans la conception Bitcoin, Wilson voulait donner l’impression que «ces lignes ne sont pas vraiment du symbole bitcoin, mais du symbole $, qui avait été tamponné contre le sol par Bitcoin », Un indicateur de la domination monétaire de la crypto-monnaie.

Le design était de couleur orange avec un objectif pratique et esthétique. Selon les mots de Wilson, cela devrait être une couleur qui pourrait être imprimée ou reproduite “À la fois sur les sites Web et dans la presse écrite”, en plus d’être un “qui se distingue de toutes les autres crypto-monnaies ou options de paiement”.

Le cercle a été choisi parce que “Eh bien, une pièce a du sens et un cercle est” chaleureux et convivial “et” continu, sans fin et permanent “, tout comme le Bitcoin.”

Maintenant, pour la question que la plupart des gens se posent: pourquoi B est-il incliné vers la droite? Il y a aussi une explication à cela. Voici l’explication telle qu’elle est sortie du clavier de Wilson:

Le 14e a été produit en ajoutant un nombre infini de B en divisant la valeur précédente par 10. 12,5 + 1,25 + 0,125 + 0,0125 + 0,00125 + 0,000125 + 0,0000125 + 0,00000125 + 0.000000125 + 0.0000000125 + 0.00000000125 + 0.000000000125 … Cela équivaut à environ 13.888. Lorsqu’un programme de dessin arrondissant l’angle de rotation au pourcentage complet le plus proche est utilisé, l’angle devient 14 °. L’angle représente une blockchain qui progresse vers l’avenir pour toujours.

Enfin, le logo de la devise native d’Internet ne serait pas complet sans une référence au Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie ou au Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie. Le cercle orange a une échelle de 525% pour lui donner un diamètre précis. Parce que ? Naturellement parce que “525 fait 12,5 x 42”, selon Wilson. En d’autres termes, c’est un huitième de 100 fois 42, ce qui, selon le livre, est le secret de l’univers.

Et pourquoi le secret de l’univers est-il inclus dans la conception de Bitcoin? “Cette technologie est censée être la réponse à la dernière question de la vie, de l’univers et de tout”, a expliqué Wilson. Dit d’une manière moins hyperbolique: la pièce orange est bonne.

Version traduite de l’article de Colin Harper, publiée dans Bitcoin Magazine.