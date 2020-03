L’Hôtel Chocolat lance une levée de fonds de 20m

L’Hôtel Chocolat prévoit que l’effet continu de Covid-19 entraînera la fermeture de magasins.

// Hotel Chocolat lance une levée de fonds de 20 M £ pour compenser les fermetures de magasins en raison de Covid-19

// La fête des mères et Pâques représentent environ 12% des revenus annuels totaux du détaillant

L’Hôtel Chocolat a lancé une levée de fonds de 20 millions de livres sterling dans le but de compenser les effets d’éventuelles fermetures de magasins alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Le détaillant a averti qu’il pourrait être contraint de fermer tout ou partie de ses magasins et que la levée de fonds avait été lancée pour renforcer son bilan avec les périodes cruciales de la fête des mères et de Pâques qui se profilaient.

Hotel Chocolat a ajouté que ses revenus avaient chuté de 5% ce mois-ci, la fréquentation ayant continué de baisser.

Le détaillant a déclaré dans un communiqué que la fête des mères et Pâques représentent généralement environ 12% de ses revenus annuels.

Elle a ajouté que les échanges au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon avaient été encourageants jusqu’à la fin de février, les revenus ayant augmenté de 6% en glissement annuel en février.

«Compte tenu des défis rencontrés en raison de Covid-19, le groupe entreprend un placement pour lever 20 millions de livres sterling qui devrait non seulement fournir le capital de croissance requis, mais également fournir une flexibilité supplémentaire si cela devient nécessaire au cours des prochains mois», Hotel Chocolat m’a dit.

«La marque Hotel Chocolat est forte et les plans de croissance à long terme et les opportunités de la société au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon restent inchangés.

«En ces temps d’incertitude, l’entreprise continue de se concentrer sur la protection de son personnel et de ses clients.»

Le détaillant de chocolat a déclaré qu’il avait fallu réduire l’impact du virus Covid-19 en rééquilibrant les stocks vers la vente en gros en ligne et numérique.

Elle a ajouté qu’elle «entretient une relation solide avec sa banque de prêt et les liquidités au bilan et qu’elle prend également des mesures proactives pour réduire les coûts, optimiser le fonds de roulement et préserver la trésorerie».

