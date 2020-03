L’hôtel Tamanaco Intercontinental au Venezuela commence à accepter les paiements en crypto-monnaies

Le Tamanaco Intercontinental Hotel, situé dans la ville de Caracas, au Venezuela, a commencé à accepter les paiements en bitcoins et autres crypto-monnaies à partir du 6 mars.

L’hôtel implémenté un point de vente via la passerelle de paiement Cryptobuyer, Fournisseur de services CryptobuyerPay, l’entreprise a informé le public par un message sur Twitter. Les crypto-monnaies acceptées dans ce point de vente sont le bitcoin (BTC), le litecoin (LTC), le tether (USDT), le tiret (DASH) et la binance coin (BNB).

Nous sommes heureux d’annoncer notre alliance commerciale avec @ICTamanaco, où à partir d’aujourd’hui vous pouvez profiter de vos installations en payant avec #criptomonedas via #CryptobuyerPay. Cette alliance renforce notre engagement envers # Venezuela @ InterConHotels pic.twitter.com/IrkqTBDmts

– Cryptobuyer (@cryptobuyer) 6 mars 2020

En tant que solution de paiement, la société établie au Panama est déjà présente dans d’autres établissements commerciaux au Venezuela. Burger King est l’un de ses clients les plus reconnus au Venezuela. De plus, il fournit le service de passerelle de paiement à plus de 400 entreprises, selon son PDG, Jorge Luis Farías. Dans ce sens, Il est présent dans des pays comme l’Argentine, le Panama et la Colombie, avec une projection future sur le marché européen en ayant l’Espagne en vue.

Le système fourni par Cryptobuyer est gratuit pour ses affiliés qui, lors de l’acceptation de paiements en crypto-monnaies en moins de 48 heures, reçoivent dans le compte bancaire respectif un règlement en monnaies fiduciaires, selon leurs besoins. Un fait qui est particulièrement bénéfique pour les entreprises vénézuéliennes qui ont besoin de soutenir leurs revenus et de se protéger de l’hyperinflation.

Il convient de noter que ces points de vente peuvent être mis en œuvre avec l’équipement fourni par Cryptobuyer ou à partir de smartphones, avec lequel même les indépendants ou les indépendants peuvent recevoir des paiements de manière pratique sans avoir à utiliser des maisons de change pour la conversion.

Avec l’installation du point de vente, l’Hôtel Tamanaco Intercontinental devient la deuxième du genre à annoncer l’acceptation des crypto-monnaies au Venezuela. Fin janvier 2020, on savait que l’Eurobuilding Hotel, également réputé dans le pays, avait commencé à accepter des paiements en bitcoin et dash via CryptobuyerPay uniquement à son siège à Caracas, même un distributeur de bitcoins a été installé sous la coordination du Vingt-Venezuela entreprise.

Bien que ce fait représente sûrement un cas d’adoption de plus, il est important d’être clair sur la véritable dimension de l’utilisation des crypto-monnaies au Venezuela, car bien que le pays soit resté dans les premiers lieux de commercialisation dans LocalBitcoins pendant quelques années, les chiffres locaux n’ont pas nécessairement un impact substantiel sur le marché mondial du bitcoin.

CryptoNews a contacté Cryptobuyer pour demander des commentaires concernant son alliance avec le Tamanaco Intercontinental Hotel, mais à la fin de cette édition aucune réponse n’avait été reçue.