L’Ibex 35 chute de 5,71% à l’ouverture de jeudi

L’Ibex 35 a entamé la quatrième session de la semaine avec une baisse de 5,71%. La Bourse de Madrid a commencé à se négocier jeudi avec son sélectif à 7 011,70 unités, la prime de risque espagnole à 100 points de base et le rendement de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,2%.

La journée est marquée par les réponses des gouvernements, y compris ceux des États-Unis et de l’Italie, et des banques centrales, pour contrôler la propagation du coronavirus.

Les investisseurs seront notamment attentifs à la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui annoncera jeudi les changements qu’elle apportera à sa politique monétaire dans le but de faire face à l’impact du coronavirus Covid-19 sur l’économie de la zone euro.

L’attention des marchés est concentrée sur l’institut émetteur après que la Réserve fédérale américaine et la Banque d’Angleterre ont décidé de se réunir de manière extraordinaire et ont annoncé des baisses de taux d’intérêt individuelles de 50 points de base. La Banque du Canada a également annoncé ces derniers jours une baisse similaire du prix de l’argent, même si dans son cas la réunion ordinaire de politique monétaire était attendue.

Pour sa part, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé hier la suspension de l’entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers qui se trouvent dans l’un des pays européens appartenant à l’espace Schengen, à titre de mesure de prévention et de contrôle du nouveau coronavirus .

La décision de Trump, qui s’appliquera pendant les 30 prochains jours, a déjà fait chuter le prix du baril de Brent, la référence pour le Vieux Continent, de 5%, à 33 $, tandis que le pétrole du Texas occidental L’intermédiaire (WTI), la référence pour les États-Unis, a également chuté de 5% à 31 $.

En outre, en Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé la fermeture de tous les magasins sauf les pharmacies et les supermarchés comme nouvelle mesure pour contenir l’épidémie de coronavirus.

Dans ce contexte, l’Ibex 35 a entamé la session ancrée au niveau psychologique de 7 000 points, en attendant que le Conseil des ministres approuve jeudi des mesures de soutien économique contre le coronavirus, qui a déjà été déclaré pandémie mondiale par de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans ce scénario de nervosité, les bourses européennes ont ouvert la journée, tout comme la Bourse de Madrid, avec des baisses de 5% pour Francfort et de 4% pour Londres, Paris et Milan, après avoir clôturé l’indice Nikkei avec une baisse de 4,41%, la Bourse de Shanghai, 1,52%, et le Dow Jones avec des baisses de près de 6%.

Dans les premières mesures de la séance de ce jeudi, les plus fortes baisses de l’Ibex 35 ont été pour Amadeus (-6,5%), Melia Hotels International (-6,1%), ACS (-6%), Sabadell (- 6%), Bankia (-6%), Bankinter (-5,9%), Telefónica (-5,8%) et BBVA (-5,6%). Seul MásMóvil se négocie positivement, en hausse de plus de 13%.

Concernant l’euro, il ouvre la séance échangeant pour 1 1306 $ sur le marché des devises.

Connexes

.