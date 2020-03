L’Ibex 35 clôture avec une perte de 7,88%

L’Ibex 35 a perdu 7,88% en fin de journée. La Bourse de Madrid a conclu la séance avec son indice de référence à 6 107,2 unités, la prime de risque à 129 points de base et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,836%.

Ainsi, le sélectif poursuit son indentation, dans un scénario marqué par l’état d’alerte en Espagne, et la décision surprise de la Fed de baisser les taux d’intérêt à 0% et de lancer un programme d’achat de 700 000 millions de dollars (627 310 millions euros) en dette publique et hypothécaire.

La Réserve fédérale des États-Unis procédera également ce lundi à une opération supplémentaire de mise en pension (repo) pour un montant d’un demi-billion de dollars (448 278 millions d’euros) afin de garantir l’approvisionnement en liquidités du système.

Les investisseurs sont attentifs à la réunion que les ministres de l’Economie et des Finances de la zone euro (Eurogroupe) tiennent ce lundi par visioconférence pour tenter de coordonner la réponse économique de la monnaie unique à la flambée de coronavirus, sous la pression de la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne, qui demande coordination et force aux capitales.

En outre, lundi, on sait que l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’économie du géant asiatique a été encore plus important que prévu, comme en témoignent les données correspondant aux deux premiers mois de 2020 publiées par l’Office national des statistiques (ONE) de La Chine, qui note une baisse historique de la production industrielle de «l’usine mondiale» et une augmentation à des niveaux de chômage record.

Dans ce scénario, les seuls titres qui ont échappé à la clôture en «rouge» ont été Red Eléctrica (+ 3,45%), Siemens Gamesa (+1,72%) et Viscofan (+ 0,39%).

IAG, qui a déclaré qu’il suspendrait temporairement les contrats, réduirait les heures de travail et mettrait en œuvre des options de vacances volontaires non rémunérées, a mené les pertes, en perdant 27,9% au cours de la session.

Dans le domaine négatif, les baisses de Meliá (-18,51%), Aena (-15,03%), ACS (-14,34%), Bankia (-14,02%), BBVA (-13) se sont également démarquées. , 37%), Bankinter (-13,17%), Sabadell (-13,12%), Colonial (-12,34%), CaixaBank (-11,41%), Arcelormittal (-10,73%) et Santander (-10,61%).

Les principaux marchés européens ont également enregistré des baisses ce lundi, bien que inférieurs à ceux de l’Ibex, à 4,71% à Londres, 5,92% à Paris, 5,33% à Francfort et 5,91% à Milan.

Le prix du pétrole a enregistré de nouvelles baisses, atteignant sa pire lecture en quatre ans, compte tenu de l’avancée continue du coronavirus Covid-19 et de la guerre des prix du pétrole toujours en cours entre l’Arabie saoudite et la Russie.

Ainsi, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, une référence pour l’Europe, s’élevait à 30,12 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), une référence aux États-Unis, perdait le niveau de 30 $, atteignant à 29,32 $ à la clôture du marché.

Enfin, l’euro s’échange à la clôture pour 1,1141 $ sur le marché des changes.

Connexes

.