L’Ibex 35 gagne 3,35% en fin de séance

L’Ibex 35 a enregistré un gain de 3,35% à la fin de mercredi. La Bourse de Madrid a clôturé la journée avec son indice de référence en hausse de 225,1 entiers, et restant à 6 942,4 points.

Le parquet madrilène a récupéré les 6900 points encouragés par l’avancée de Wall Street, qui revient pour rentabiliser le plan de deux billions de dollars convenu aux États-Unis pour stimuler son économie, et faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

Le bouquetin a vécu une journée convulsive au cours de laquelle il a oscillé de 7% entre le minimum (6 620 points) et le maximum de la journée (7 070 points), et qui s’est caractérisé par la bonne réception du plan d’aide américain et par la fluctuations des contrats à terme sur indices américains.

Parmi les poids lourds Ibex, seuls Telefónica (-1,4%) et Inditex (-0,3%) ont fermé en rouge. Le reste a clôturé la séance en positif, emmené par BBVA (+ 5,58%), suivi de Banco Santander (+ 4,39%); Iberdrola (+ 3,61%); et Repsol (+ 2,62%).

