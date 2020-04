L’Ibex 35 gagne 3,99% en clôture

L’Ibex 35 a enregistré un gain de 3,99% à la fin de lundi. La Bourse de Madrid a terminé la journée avec sa sélection à 6 844,3 unités, la prime de risque à 114 points de base et le rendement de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,712%.

Le bouquetin a entamé la séance avec des hausses, encouragé par la montée de la Bourse de Tokyo et sans référence aux bourses chinoises (aujourd’hui fermées), et a pu les maintenir tout au long de la journée.

Lundi, on sait que la confiance des consommateurs a enregistré sa plus forte baisse mensuelle dans la série historique en mars, lorsqu’elle a chuté de 22,4 points par rapport au mois précédent, atteignant 63,3 points, son niveau le plus bas depuis le début de 2014.

De même, la confiance des investisseurs dans la zone euro a enregistré un effondrement sans précédent en avril du fait de l’impact du coronavirus et des mesures pour contenir la pandémie, selon l’indice préparé par l’agence allemande Sentix, qui a été localisé à un niveau record de -42,9 points, contre -17,1 à la lecture du mois de mars.

À la clôture de la séance de négociation, les seuls titres Ibex 35 qui ont affiché des baisses sont Red Eléctrica (-0,86%), Repsol (-0,75%), Merlin (-0,42%) et Enagás (- 0,11%).

Au contraire, dans le terrain positif IAG (+ 13,33%), Colonial (+ 10,79%), Arcelormittal (+ 10,1%), MásMóvil (+ 9,3%), BBVA (+8) , 11%), ACS (+ 7,51%), Aena (+ 7,22%), Mediaset (+ 6,97%), Telefónica (+ 6,8%), Mapfre (+ 6,61%), Santander (+ 6,53%) et Inditex (+ 6,01%).

Les principales bourses européennes ont également enregistré des avancées importantes. Le Ftse 100 à Londres est en hausse de 3,1%, le Cac 40 à Paris de 4,78%, le Dax à Francfort de 5,71% et le Mib à Milan de 4,08%.

Pour sa part, le prix d’un baril de qualité Brent, une référence en Europe, était de 32,36 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), une référence pour les États-Unis, se négociait à environ 26,57 $.

Quant à l’euro, il se termine lundi s’échangeant pour 1,0810 $ sur le marché des changes.

