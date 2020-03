L’Ibex 35 gagne 7,82% en fin de journée

L’Ibex 35 a gagné 7,82% mardi en fin de journée. La Bourse de Madrid a terminé la journée avec son sélectif à 6 717,3 unités, la prime de risque à 113 points de base et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,869%.

Le bouquetin a clôturé au-dessus de 6 700 points, après que la ville chinoise de Wuhan, foyer de la pandémie de coronavirus, a décidé de lever les restrictions de mouvement le 8 avril après plus de deux mois d’isolement, mesure qui a été imposée le 23 janvier.

À cela s’ajoute la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) d’acheter des actifs illimités aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre le coronavirus.

Ce mardi, les ministres de l’Économie et des Finances des pays membres du G7 ont promis de maintenir les politiques expansionnistes “aussi longtemps que nécessaire” pour faire face à l’impact économique du coronavirus Covid-19.

En Espagne, le Trésor a levé plus de 10 milliards d’euros avec sa première émission syndiquée en sept ans pour faire face à l’impact de Covid-19 et accélérer le degré de conformité à son programme pour cette année.

En outre, le Conseil des ministres a approuvé de nouvelles mesures économiques afin de faire face au ralentissement économique provoqué par la crise des coronavirus, qui a également entraîné la prolongation de l’état d’alarme pendant quinze jours, jusqu’au 11 avril.

Ainsi, le gouvernement a approuvé la première tranche de garanties publiques de 20 000 millions d’euros pour garantir que les institutions financières accordent les liquidités nécessaires aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont été touchés par l’impact de la crise sanitaire.

Cette première tranche de garanties, qui fait partie d’une ligne d’un montant total de 100 000 millions d’euros qui sera gérée par l’Institut officiel du crédit (ICO), couvrira 80% des nouveaux prêts et renouvellements pour les indépendants et les PME; 70% des nouveaux prêts pour le reste des entreprises et 60% pour les rénovations effectuées par ces dernières.

L’exécutif espagnol a indiqué qu’il approuverait un autre ensemble de mesures économiques si nécessaire et a rappelé que la possibilité de différer les dettes et les obligations fiscales, y compris l’impôt sur le revenu des particuliers et la TVA, pour les PME et les travailleurs indépendants, ainsi qu’une exonération du quota, ont déjà été approuvées. pour les travailleurs indépendants qui subissent une baisse du chiffre d’affaires de 75% et un avantage pour ledit groupe.

Les investisseurs sont également attentifs ce mardi à la réunion des ministres de l’Economie et des Finances de la zone euro (Eurogroupe) au cours de laquelle ils explorent de nouvelles manières de répondre aux conséquences économiques du coronavirus tout en augmentant les voix appelant au lancement des euro-obligations et la participation du Fonds européen de sauvetage.

Dans ce scénario, le bouquetin a clôturé avec toutes ses valeurs en «vert», présentant les augmentations les plus élevées Meliá (+ 25,97%), Arcelormittal (+ 18,28%), Repsol (+ 15,6%), Sabadell ( + 13,29%), Inditex (+ 12,24%), Santander (+ 12,01%), MásMóvil (+ 11,56%), Siemens Gamesa (+ 11,52%) et BBVA (+11,01 %).

Sur le marché continu, BME a augmenté de 6,3% lors d’une session au cours de laquelle le gouvernement a autorisé son rachat par le groupe Swiss Six.

Les autres bourses européennes ont également clôturé de façon positive, avec des augmentations de 7,48% à Londres, 8,26% à Paris, 10,83% à Francfort et 7,27% à Milan.

Pour sa part, le prix d’un baril de qualité Brent, une référence en Europe, s’élevait à 27,29 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), une référence pour les États-Unis, s’élevait à 23,45 $.

Quant à l’euro, il est échangé fin mardi pour 1,0789 $ sur le marché des changes.

