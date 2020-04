L’Ibex 35 rapporte 0,64% à la clôture

L’Ibex 35 a clôturé la séance en rouge (-0,64%). Malgré une journée positive, la Bourse de Madrid a terminé lundi à la baisse, avec son indice de référence à 6 831,5 unités, la prime de risque à 131 points de base et le rendement de l’obligation espagnole. à dix ans à 0,883%.

Plus précisément, la sélective s’est terminée lundi avec la majorité de ses valeurs en rouge, après que les investisseurs connaissent les prévisions de la Banque d’Espagne pour l’économie espagnole, dans lesquelles on estime qu’elle enregistrera une contraction en 2020 “sans précédent dans l’histoire récente », qui« dépassera de loin »ce qui s’est produit au cours de l’une des années de la crise financière mondiale.

La Banque d’Espagne, en utilisant deux méthodologies différentes, calcule que le PIB baissera cette année, en moyenne, entre 6,6% et 8,7% dans le cas où le confinement de la population durerait huit semaines (le plus probable, selon lui) et le degré de persistance de la perturbation après la fin de l’état d’alarme.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’état d’alarme durerait jusqu’à 12 semaines et que l’activité ne serait pas revenue à la normale à la fin de l’année, notamment dans les branches liées à l’hôtellerie, la restauration et les loisirs, l’économie espagnole pourrait tomber à 13,6% en 2020.

En revanche, Turespaña a indiqué que le coronavirus avait réduit l’arrivée de passagers internationaux de 64,4% en mars, à 2,3 millions.

À son tour, le marché surveille le prix du pétrole, qui s’est effondré en raison de la crainte chez les investisseurs que la production excédentaire dépasse la capacité de stockage de pétrole.

À la clôture du marché, le baril de pétrole de qualité Brent, référence en Europe, est tombé à 26,5 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) se situait à 10,3 $.

Au cours de la semaine, le marché sera attentif au début de la présentation des résultats trimestriels après que le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’alarme jusqu’au 9 mai et d’alléger le confinement des enfants à partir du 27 avril.

Dans ce scénario, les baisses les plus importantes du bouquetin ont été présentées par Bankinter (-4,53%), Colonial (-3,36%), Aena (-3,19%), IAG (-3,13%), Sabadell (- 2,99%), Mapfre (-2,96%), Meliá (-2%), Inditex (-1,92%), Merlin (-1,86%) et Indra (-1,7%).

Au contraire, Ence (+ 6,08%), Viscofan (+ 3,06%), Grifols (+ 3,04%), Amadeus (+ 1,13%), MásMóvil (+1 , 01%), CIE Automotive (+ 1%), Siemens Gamesa (+ 0,81%) et Iberdrola (+ 0,02%).

Sur le marché continu, Deoleo a bondi de 78,34% après avoir quitté les chiffres rouges des rojos »et être revenu aux bénéfices pour la première fois en six ans.

Contrairement à la sélection espagnole, les marchés boursiers européens se sont tenus au «vert», avec des hausses de 0,47% pour le Frankfurt Dax, 0,05% pour le Milan Mib, 0,65% pour le Cac 40 de Paris et 0,19% pour le Ftse 100 à Londres.

Quant à l’euro, il clôt la journée en changeant pour 1,0877 dollar sur le marché des changes.

