L’Ibex 35 rapporte 1,89% fin jeudi

L’Ibex 35 a perdu 1,89% en fin de journée jeudi. La Bourse de Madrid termine la session avec son indice de référence perdant 133,4 points et restant à 6 922,3 unités. Fin avril, les pertes annuelles du bouquetin s’établissaient à 27,51%.

De son côté, la prime de risque clôt la journée à 128 points de base, et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans s’établit à 0,714%.

Les plus fortes baisses de ce jeudi ont été présentées par Arcelormittal (-6,65%), Santander (-5,87%), BBVA (-5,53%), Bankia (-4,74%), Bankia (-4, 74%), CaixaBank (-4,12%), Acerinox (-3,81%), Bankinter (-3,49%) et Inditex (-3,49%).

A l’inverse, Merlin (+ 7,09%), Red Eléctrica (+ 2,85%), Enagás (+ 2,7%), Sabadell (+ 1,48%), Cellnex (+1) se distinguent parmi les promotions. , 34%), Aena (+ 0,96%), Mediaset (+ 0,8%) et Amadeus (+ 0,78%).

Ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a ouvert la porte aux achats illimités d’actifs et a annoncé davantage de facilités pour les banques. La BCE a maintenu les taux d’intérêt de référence pour ses opérations de refinancement inchangés à 0%, tandis que le taux de la facilité de dépôt continuera à -0,50% et le taux de la facilité de prêt à 0,25% .

En outre, il s’est engagé à maintenir le prix de l’argent à ce niveau, ou à un niveau inférieur, jusqu’à ce qu’il se rende compte que les perspectives d’inflation convergent de manière “robuste” avec son objectif de proche, mais inférieur à 2%.

Cette réunion intervient après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de maintenir les taux d’intérêt inchangés dans une fourchette cible de 0% à 0,25%, leur plus bas niveau possible, depuis la La banque centrale américaine n’envisage pas de taux d’intérêt négatifs.

La Fed a justifié sa décision selon laquelle la situation provoquée par Covid-19 affectait intensément l’activité économique, l’emploi et l’inflation à court terme, ainsi que comportait des “risques considérables” à moyen terme.

Ce jeudi, on sait également que l’économie espagnole a subi l’impact de la crise des coronavirus et a baissé de 5,2% au premier trimestre, sa plus forte baisse trimestrielle enregistrée dans la série historique de l’INE, qui a commencé en 1970. Jusqu’à présent, La plus forte baisse trimestrielle du PIB a été enregistrée au premier trimestre 2009 (-2,6%). De son côté, le PIB de la zone euro a subi une contraction record de 3,8% au premier trimestre.

De plus, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3% en avril par rapport au mois précédent et a réduit son taux annuel de sept dixièmes, à -0,7%, ce qui a conduit cet indicateur à saisir les taux négatif pour la première fois depuis août 2016 et à son plus bas taux depuis juin de la même année.

Au niveau de l’activité, BBVA a présenté des pertes de 1 792 millions, après anticipation de dépréciations de 1 433 millions d’euros du fait de la crise de Covid-19 et de l’impact de l’ajustement des écarts d’acquisition aux États-Unis pour un montant de 2 084 millions d’euros .

CaixaBank a gagné 90 millions au premier trimestre (-83%), après avoir provisionné 400 millions pour Covid-19, et Sabadell a réalisé un bénéfice de 94 millions (-63%), après avoir provisionné 213 millions pour la même affaire.

Le baril de référence West Texas Intermediate (WTI) pour les États-Unis s’échangeait à 18,36 $ à la clôture du marché, tandis que le brut Brent, une référence pour l’Europe, était au prix de 25,49 $.

Les autres bourses européennes ont également clôturé la séance jeudi en termes négatifs, avec des baisses de 3,55% à Londres, 2,48% à Paris, 2,4% à Francfort et 2,26% à Milan. .

Enfin, l’euro termine la journée à 1,0938 $ sur le marché des devises.

