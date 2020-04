L’Ibex 35 recule de 0,72% fin mercredi

L’Ibex 35 a terminé mercredi en perdant 0,72%. La Bourse de Madrid a terminé la journée avec son sélectif à 6 951,8 unités, la prime de risque à 115 points de base et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,834%.

Le bouquetin est resté avec des chutes tout au long d’une journée marquée par la réunion des ministres de l’Économie et des Finances de la zone euro (Eurogroupe), qui s’est terminée sans accord après seize heures de négociation.

La réunion sera répétée demain jeudi dans une nouvelle tentative de débloquer un ensemble de mesures économiques pour atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus.

Au niveau macroéconomique, mercredi, on a appris que l’économie française, deuxième puissance économique de la zone euro, avait baissé de 6% au premier trimestre 2020 sous l’effet de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement. mis en œuvre, ce qui serait la pire évolution du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale et similaire à celle enregistrée en mai 68.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Red Eléctrica (-2,84%), Acerinox (-2,7%), Merlin Properties (-2,04%), Mapfre (-1,97%), Viscofan (-1,92 %) et Bankinter (-1,79%). À l’opposé, les promotions d’IAG (+ 3,57%), Indra (-3,44%), CaixaBank (-1,72%) et Acciona (-1,68%) se sont démarquées.

Les autres bourses européennes se sont également terminées en «rouge», avec des baisses de 0,85% à Londres, 0,35% à Paris, 0,3% à Francfort et 0,14% à Milan.

De même, le prix d’un baril de qualité Brent, une référence en Europe, était de 32 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), une référence pour les États-Unis, se négociait à environ 24,5 $.

L’euro, en revanche, clôt la journée en changeant pour 1.0879 dollars sur le marché des changes.

Connexes

.