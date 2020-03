L’Ibex 35 recule de 1,74% fin lundi

Clôture négative lundi pour l’Ibex 35 (-1,74%). La Bourse de Madrid a terminé la journée avec son sélectif à 6 659,9 unités, la prime de risque à 110 points de base et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,579%.

La session a été marquée par l’arrêt économique pratiquement total décrété par le gouvernement, ce qui signifie la paralysie des activités non essentielles à partir d’aujourd’hui jusqu’au jeudi 9 avril au moins inclusivement pour arrêter la propagation du coronavirus.

La cessation des activités non essentielles, via un permis récupérable payé, implique un durcissement de l’état d’alerte prolongé jusqu’au 11 avril.

Dans une journée encore marquée par l’incertitude quant à l’avancée rapide du coronavirus en Europe et aux États-Unis, qui a prolongé le confinement jusqu’au 30 avril, et malgré les stimuli fiscaux et monétaires approuvés contre la pandémie, le prix du pétrole a également s’est à nouveau effondré.

Ainsi, la cotation du prix du baril de référence pour les États-Unis s’établissait à 20 $, tandis que le pétrole Brent, de référence pour l’Europe, tombait à 22 $ le baril.

Les plus fortes baisses de l’Ibex 35 ont été enregistrées par MásMóvil (-7,37%), Indra (-6,23%), BBVA (-5,94%), Banco Sabadell (-5,83%), Aena (- 5,24%), CaixaBank (-4,97%) et Naturgy (-4,74%). À l’opposé, Red Eléctrica (+ 5,78%), Acciona (+ 4,5%), Repsol (+ 3,25%), Grifols (+ 2,92%) et ACS (+1,46) %).

Contrairement à la sélection espagnole, les autres principales bourses européennes ont clôturé la séance de manière positive. Ainsi, le Ftse 100 à Londres s’est terminé avec une hausse de 0,91%, le Cac 40 à Paris de 0,5%, le Dax de Francfort de 1,63% et le Mib de Milan de 0,32%.

Quant à l’euro, il se clôt ce lundi contre 1 102 $ sur le marché des changes.

