L’Ibex 35 reste à 0,34% à la clôture

Nouvelle finale en rouge pour Ibex 35 (-0,34%). La Bourse de Madrid a clôturé la séance avec son sélectif à 7 436,4 unités, la prime de risque à 112 points de base et le rendement obligataire à 10 ans à 0,247%.

Le bouquetin se comporte ainsi dans un contexte de volatilité, en attendant les réponses du gouvernement et des banques centrales à l’impact économique du coronavirus.

Le Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, réuni d’urgence hier pour répondre à la crise provoquée par le coronavirus, a décidé à l’unanimité de réduire le taux d’intérêt de référence de 50 points de base, jusqu’à 0,25%, ainsi que d’adopter une série de mesures de soutien à l’économie, notamment l’élimination du matelas contracyclique exigé des banques et la mise en place d’une ligne de liquidité pour l’octroi de prêts aux PME.

Ce mercredi, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a prévenu que l’épidémie de coronavirus menace de provoquer une crise similaire à la crise financière de 2008 en l’absence de réponse urgente et coordonnée, et au Fonds monétaire international (FMI) a averti que l’économie espagnole ralentira encore en 2020 en raison de l’effet du coronavirus, bien qu’elle ait évité de le quantifier car cela dépend de son expansion et de sa durée.

Les investisseurs seront attentifs jeudi à la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et à sa décision sur les taux d’intérêt pour faire face au coronavirus, après la décision par surprise de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis de baisser d’un demi-point Taux d’intérêt

Dans un contexte de panique et de nervosité, les bourses européennes ont également clôturé en «rouge», avec des baisses de 1,4% à Londres, 0,57% à Paris et 0,35% à Milan. Au contraire, la Bourse de Milan a réussi à progresser de 0,33% en séance.

Au sein de l’Ibex 35, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Indra (-9,3%), MásMóvil (-8,69%), Ence (-5,64%), Meliá (-5,36%), IAG (- 5,26%), Acciona (-4,89%), Siemens Gamesa (-4,15%), Cellnex (-4,09%) et Mapfre (-4,09%).

Au contraire, le secteur bancaire a tenté de tirer le sélectif, soulignant dans le terrain positif les ascensions de CaixaBank (+ 4,3%), Bankinter (+ 3,77%), Santander (+ 3,34%), BBVA (+ 2,62%), Bankia (+ 2,31%) et Sabadell (+ 1,65%).

Le prix d’un baril de pétrole de qualité Brent, une référence pour le Vieux Continent, s’élevait à 36,22 $, tandis que le Texas était à 33 $.

Enfin, l’euro conclut la séance en changeant pour 1 127 $ sur le marché des devises.

