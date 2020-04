L’Ibex 35 se termine en positif (+ 0,54%)

L’Ibex 35 a terminé la journée avec une avance de 0,54%. La Bourse de Madrid a clôturé mardi avec son sélectif à 7 108,6 unités, la prime de risque à 122 points de base et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,837%.

Le principal indice espagnol s’est installé au niveau psychologique de 7 100 points, après avoir clôturé son dernier jour, celui de Jeudi Saint, avec une augmentation de 1,71% dans un contexte où la propagation du coronavirus aurait pu déclencher la sur la voie de la stabilisation en Europe.

Les investisseurs ont été attentifs ce jour aux nouvelles estimations économiques du Fonds monétaire international (FMI). L’agence a mis à jour ses estimations pour l’Espagne et les a considérablement aggravées en raison de l’impact de Covid-19, de sorte qu’elle s’attend maintenant à ce qu’elle clôture 2020 avec un chômage de 20,8% et une baisse du produit intérieur brut (PIB) 8%.

Il s’agit des pires données macro enregistrées par l’Espagne depuis de nombreuses années. Si la contraction de 8% de l’économie se confirmait, ce serait les pires données enregistrées dans toute la série historique de l’Institut national de statistique, qui a commencé en 1970, et probablement la plus grande contraction enregistrée dans le pays depuis la guerre de Sécession.

Dans son rapport semestriel «Perspectives de l’économie mondiale» du FMI, l’agence a révisé à la baisse les prévisions de PIB pour l’Espagne d’ici 2020 de 9,6 points de pourcentage. En 2021, la croissance sera de 4,1%, ce qui représente un Correction à la hausse de 2,7 points par rapport aux estimations de janvier.

Dans le même temps, le FMI a averti que la crise provoquée par l’impact économique de la pandémie constituait une “menace très sérieuse” pour la stabilité financière qui implique des défis “sans précédent”.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière mondiale, publié dans le cadre de ses réunions de printemps, le FMI a également averti que si cette situation persistait, l’ampleur de la crise pourrait augmenter et s’aggraver.

On sait également mardi que les exportations chinoises ont chuté de 6,6% en mars par rapport au même mois de 2019, bien en deçà des perspectives du marché.

En outre, le Trésor public espagnol a levé 6 875,38 millions d’euros en lettres à 6 et 12 mois lors de la première enchère après Pâques, dans la fourchette attendue, et ce, en facturant moins aux investisseurs en lettres de 6 mois et commencer à payer même une dette de 12 mois pour la première fois après avoir été déclaré alarmé par la crise de Covid-19.

Les plus grandes avancées au sein de la sélection espagnole ont été présentées par CIE Automotive (+ 6,32%), Ferrovial (+ 4,5%), Inditex (+ 4,35%), Aena (+ 2,88%), ACS (+ 2,85%) et Bankinter (+ 2,63%). À l’opposé, les chutes de Colonial (-5,09%), Merlin Properties (-4,21%), CaixaBank (-3,15%), Repsol (-2,92%) et ArcelorMittal (-2) se sont démarquées. , 66%).

Santander, qui a annoncé qu’il n’atteindrait pas son objectif commercial annuel au Mexique et suspend ses prévisions aux États-Unis pour Covid-19, a terminé avec une baisse de 2,03%.

Les autres principales bourses européennes ont clôturé la séance mardi avec des baisses de 0,87% dans le cas du Ftse 100 à Londres, et de 0,36% dans le Mib à Milan. Au contraire, le Cac 40 à Paris a enregistré une avance de 0,38%, et le Dax de Francfort 1,25%.

De même, le prix du baril de Brent de qualité, une référence en Europe, s’est retourné à 29,9 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), une référence pour les États-Unis, se négociait à environ 21 $. .

L’euro termine la journée à 1,0968 $ sur le marché des devises.

