L’Ibex 35 se termine mardi en gagnant 1,88%

L’Ibex 35 a terminé le dernier jour de mars en gagnant 1,88%. La Bourse de Madrid a clôturé la séance avec son sélectif à 6 785,4 unités, la prime de risque à 114 points de base et le rendement de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,674%.

Cependant, mars a été le pire mois de l’histoire du bouquetin, avec une baisse de 22,21%. Jusqu’à présent cette année, le principal indice espagnol a perdu environ 30% de sa valeur.

Le sélectif s’est ainsi comporté dans un contexte marqué par l’expansion du coronavirus en Espagne et dans le reste du monde, la déclaration de l’état d’alarme dans le pays et l’approbation de mesures urgentes de nature extraordinaire pour lutter contre les effets du ralentissement économique.

Ce mardi, le Conseil des ministres a approuvé un troisième paquet de mesures supplémentaires, qui comprend un moratoire sur les quotas pour les travailleurs indépendants et les PME, une aide au loyer avec suspension des expulsions pendant six mois au profit de 500000 familles vulnérables qui ont un contrat de location, une subvention pour les employés temporaires et aussi pour les employés de maison, entre autres.

Ces mesures sont approuvées dans un contexte de ralentissement économique pratiquement total, avec la paralysie des activités non essentielles d’hier et jusqu’au jeudi 9 avril au moins inclusivement.

La cessation des activités non essentielles, via un permis récupérable payé, implique un durcissement de l’état d’alerte prolongé jusqu’au 11 avril.

En revanche, les investisseurs ont appris ce mardi que l’activité de l’économie chinoise a enregistré un fort rebond en mars, après l’effondrement historique observé en février du fait de l’impact du coronavirus et des mesures de confinement mises en place, selon l’indice. des directeurs d’achats (PMI).

Malgré la baisse mensuelle historique, l’Ibex 35 a clôturé la session mardi avec une augmentation de 1,88%. Repsol (+ 9,75%), ACS (+ 9,36%), ArcelorMittal (+ 8,81%), Ence (+ 8,23%), Colonial (+ 7%) ont été placés du côté des bénéfices ) et Acerinox (+ 6,7%).

Red Eléctrica (-3,31%), Bankia (-2,58%), Cellnex (-2,33%), Amadeus (-0,99%), Aena (- 0,78%), Mapfre (-0,19%) et BBVA (-0,15%).

Les autres bourses européennes se sont également terminées en «vert» ce mardi, bien qu’avec des avances moins prononcées que celles de l’indice espagnol, à l’exception du Ftse 100 à Londres, qui a augmenté de 1,8%. Le reste des places a enregistré des hausses de 0,4% pour le Cac 40 à Paris, 1,22% pour le Dax à Francfort et 1,06% pour le Ftse Mib à Milan.

Le prix du baril de pétrole Brent de qualité, une référence en Europe, s’échangeait à 22,7 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), la référence pour les États-Unis, était au-dessus du niveau de 20 $.

Quant à l’euro, la séance se termine par une variation de 1 1016 $ sur le marché des devises.

