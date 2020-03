L’Ibex 35 s’ouvre à nouveau en rouge (-4,72%)

L’Ibex 35 a commencé la session avec une baisse de 4,72%. La Bourse de Madrid a ouvert ses portes jour et semaine avec son sélectif à 6 316,7 unités, la prime de risque à 129 points de base et la rentabilité de l’obligation espagnole à 10 ans à 0,726%.

Ce dimanche, le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed) s’est réuni de manière extraordinaire et a décidé de ramener les taux d’intérêt à zéro, malgré le fait qu’il y a moins de deux ans Il y a quelques semaines, il a décidé de réduire le prix de l’argent de 50 points de base.

De cette façon, la fourchette cible des taux d’intérêt se situe entre 0% et 0,25%, 100 points de moins, ce qui signifie effectivement que les taux ont été réduits à zéro. La Fed n’avait pas placé les taux à ce niveau depuis la crise mondiale de 2008, lorsqu’elle les a maintenus à zéro pendant sept ans, jusqu’en décembre 2015.

En Espagne, le Conseil des ministres a approuvé samedi un décret royal extraordinaire déclarant l’état d’alarme avant Covid-19.

Dans ce scénario, la seule valeur qui a commencé la journée en «vert» était l’Acerinox (+ 0,02%), bien que quelques minutes plus tard, il soit revenu en territoire négatif et soit sorti de 2,38%.

IAG, qui a indiqué lundi qu’il prenait des mesures pour réduire les dépenses d’exploitation et améliorer les flux de trésorerie face à la situation des coronavirus, notamment en suspendant temporairement les contrats de travail et en réduisant les heures de travail et en mettant en œuvre des options de vacances. bénévoles non rémunérés, n’a pas fixé de prix.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Cellnex (-9,11%), Aena (-8,46%), CIE Automotive (-7,37%), Inditex (-6,95%), Sabadell (-6,8%) , Arcelormittal (-6,73%), Bankinter (-6,56%), ACS (-5,97%) et Bankia (-5,95%).

L’Ibex 35 s’est ainsi démarqué de ses pairs européens, qui se sont réveillés positifs. La Bourse de Londres a progressé de 2,46% à l’ouverture, celle de Paris 1,83%, celle de Francfort 0,77% et celle de Milan 7,12%.

Le prix du baril de pétrole de qualité Brent, référence pour l’Europe, s’élevait à 32,06 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), référence aux États-Unis, s’élevait à 30,61 $.

En ce qui concerne l’euro, il ouvre lundi, s’échangeant pour 1 118 $ sur le marché des changes.

