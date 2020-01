Licenciements collectifs: d’Auchan à Coca-Cola, cas de grève 2020

D’Auchan à Coca Cola en passant par Adidas. L’année 2020 restera dans les mémoires comme l’une des plus terribles du point de vue des travailleurs avec de nombreuses licenciements collectifs annoncés. Voyons voir lequel en particulier.

Licenciements Auchan

la Groupe Conad acquis les actifs italiens d’Auchan, communiquant aux maires 817 licenciements collectifs, dont 456 uniquement au siège de Rozzano. La décision concerne principalement les travailleurs milanais et lombards. L’ensemble de la procédure sera achevée d’ici 2020.

Licenciements de Coca Cola

Coup de foudre pour les employés de Sibeg, une entreprise qui embouteille des boissons Marque Coca-Cola qui a communiqué 151 licenciements. “Nous allons entièrement moderniser l’usine de Catane et agrandir l’usine en Albanie. Tout commencera en octobre, car nous augmenterons les prix et le chiffre d’affaires des 12 prochains mois s’effondrera. La majeure partie des personnes coupées se fera de novembre à avril mai “ce sont les mots du PDG Luca Busi, conduire le Sibeg. Une décision dictée par l’introduction par le gouvernement de la taxe sur le plastique et de la taxe sur le sucre.

«Ce sont des taxes pour faire de l’argent – a ajouté Busi – sans penser à la santé de nos consommateurs et sans penser à l’environnement, ce ne sont que des taxes pour détruire le secteur. Ils ne sont pas durables. Sibeg sera obligé d’augmenter les pièces de consommation de 20% et, par conséquent, nous serons obligés de perdre du chiffre d’affaires. Notre appréciation de perte de chiffre d’affaires c’est 27% pour cent en un an. Pour survivre, nous serons obligés de dire au revoir à 151 personnes “.

Adidas licenciements

Une autre grande marque a annoncé des licenciements. C’est Adidas Italie qui a lancé un programme de licenciements collectifs impliquant la suppression de 41 salariés, dont 35 sur le seul site de Monza. La marque allemande bien connue aurait décidé de délocaliser ses activités de crédit en les transférant au Portugal.

Autres travailleurs à risque

En plus de ces trois grands noms, les travailleurs du GAB de Messine, l’entreprise de transport qui a annoncé le début de la licenciement collectif des 470 employés en vue du déménagement dans le nouveau Spa qui devrait avoir lieu fin mars.

la Géant indien de l’acier Jindal a décidé d’entamer la procédure de licenciement collectif pour 52 salariés de Treofan di Battipaglia suite à l’échec des tentatives du conseiller Vetrus de trouver un acheteur intéressé. Le 14 janvier, elle a en revanche ouvert une procédure de licenciement collectif pour 66 travailleurs sur les 118 présents dans l’usine Fabio Perini de Calderara di Reno. Le propriétaire allemand Koerber Gmbh souhaite déplacer la partie production du site de Calderara à Lucques, où se trouve le siège social de la « entreprise. Enfin, une note positive est à noter pour Tozzi: en décembre 2018, 94 licenciements ont été déclarés à Tozzi Sud Spa et 10 à Tozzi Srl, évités avec l’ouverture d’une mise à pied extraordinaire qui a expiré le 3 février 2020. Après une négociation étroite, il y a eu licenciements retirés à Tozzi Srl et réduit à Tozzi Sud de 73 employés à 25.