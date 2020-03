Lidl & Asda sont les derniers à entreprendre une campagne de recrutement en pleine crise des coronavirus

Le recrutement d’Asda et de Lidl entraîne des mouvements similaires de la part de Morrisons, de la coopérative, de Tesco, d’Islande et de Waitrose,

// Asda recherche 5 000 nouveaux employés pour répondre à la demande suite à la crise des coronavirus

// Lidl recherche 2500 nouveaux employés dans ses ateliers et, comme d’autres épiciers, ils ciblent des personnes dont l’emploi a été affecté par la pandémie

// Suit des mouvements similaires de la part de Morrisons, de la coopérative, de Tesco, de l’Islande et de Waitrose

Lidl et Asda sont devenus les derniers épiciers à annoncer d’importantes campagnes de recrutement pour aider à faire face à l’augmentation de la demande due à la pandémie de coronavirus.

Asda a déclaré qu’elle travaillait pour embaucher plus de 5000 personnes dont les emplois sont ou ont été affectés en raison de l’épidémie de Covid-19, tandis que Lidl a déclaré qu’elle souhaitait embaucher 2500 personnes pour commencer à travailler avec eux immédiatement.

Asda a déclaré qu’elle travaillait avec plus de 20 entreprises à travers le Royaume-Uni dans des secteurs comme l’hôtellerie et les voyages pour attirer des collègues ayant besoin de travail.

Le personnel de ces entreprises se verrait proposer des quarts ou des détachements temporaires à des postes d’Asda – garantissant que les individus restent au travail et que les entreprises ne subissent pas la pression supplémentaire des coûts de personnel pendant la pandémie.

Les employés actuels d’Asda sont également invités à contacter les médias sociaux pour inviter des amis et des membres de leur famille dont le travail a été affecté par le coronavirus à contacter leur magasin local au sujet des opportunités d’emploi.

Dans le but de soutenir les services alimentaires locaux, l’épicier Big 4 a déclaré qu’il offrait également aux cafés et restaurants locaux la possibilité de prendre en charge des services de restauration supplémentaires et d’aider à nourrir le personnel d’Asda qui travaille 24 heures sur 24 pour garder les étagères stockées.

Pendant ce temps, les patrons de Lidl ont déclaré que les nouveaux postes qu’ils annoncent seront des contrats de quatre semaines, avec l’idée d’aider à réapprovisionner les étagères et d’aider le personnel actuel.

Ils ont ajouté que toute personne ayant perdu son emploi en raison de la fermeture d’entreprises de Covid-19 devrait postuler et paiera 9,30 £ de l’heure pour le personnel en dehors de Londres, ou 10,75 £ dans la capitale.

Les annonces d’Asda et de Lidl font suite à des initiatives similaires de la part de la coopérative et de Morrisons, qui augmentent considérablement leur main-d’œuvre pour faire face à la demande supplémentaire des familles isolées.

Tesco et l’Islande créent également des emplois temporaires pour aider à faire face à la demande soudaine, tandis que Waitrose aurait demandé aux travailleurs de 40 magasins de recommander des amis et de la famille qui pourraient aider dans l’atelier pendant environ un mois.

Lidl, qui compte 800 magasins à travers le pays, a déclaré: «Les nouvelles recrues seront chargées de travailler ensemble pour garder le magasin propre, bien rangé et les étagères bien approvisionnées afin que les clients puissent obtenir les produits dont ils ont besoin. Les changements pourraient inclure les matins, les soirs et les week-ends. »

Le directeur général de Lidl GB, Christian Hartnagel, a déclaré: «Nos collègues de magasin font un travail incroyable pour garder nos étagères en stock et servir les communautés pendant une période extrêmement difficile.

«L’expansion temporaire de nos équipes est un moyen pour nous de soutenir nos collègues et nos clients, tout en fournissant du travail à ceux qui ont vu leur emploi affecté par la situation actuelle.»

Les collègues de bureau travailleront également à domicile, et la société introduira «des options flexibles, y compris les indemnités de maladie, les congés payés, les congés payés avancés et le travail mobile, le cas échéant».

Le directeur général d’Asda, Roger Burnley, a déclaré: «En ces temps difficiles, tout le monde doit travailler ensemble pour aider les personnes les plus touchées par Covid-19 et Asda est heureuse de jouer son rôle.

«C’est pourquoi nous nous sommes engagés aujourd’hui à embaucher plus de 5 000 employés qui ont perdu leur emploi en raison de Covid-19 et qui se sont inquiétés de leur budget familial.»

«Jamais au cours de mes 30 années passées dans le commerce de détail, je n’ai jamais ressenti autant le rôle joué par les supermarchés dans nos communautés.

«La façon dont nos collègues travaillent pour soutenir la nation est incroyable et je veux les soutenir – et ceux qui sont les plus proches d’eux qui vivent l’autre bout de la crise et ont besoin de travail.

«Là où nous pouvons offrir des opportunités d’emploi, même à court terme, pour aider les gens à traverser cette période, nous voulons jouer notre rôle.

«Et là où nous pouvons réduire la pression sur nos petits fournisseurs et locataires – nous le ferons.»

Morrisons a été le premier grand épicier britannique à lancer une campagne de recrutement plus tôt cette semaine, déclarant qu’il ferait «sa part pendant l’urgence» en élargissant la livraison à domicile à plus de ménages et en créant 3500 emplois supplémentaires – ce qui comprend 2500 cueilleurs et chauffeurs supplémentaires et 1000 emplois supplémentaires dans les centres de distribution.

Pendant ce temps, le personnel non alimentaire et de bureau de John Lewis a été encouragé à aider ses collègues de l’écurie Waitrose, tout comme les vêtements M&S et le personnel à domicile pour leurs collègues de la nourriture M&S.

