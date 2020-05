Lidl saff au nouveau magasin de Tottenham Court Road dans le centre de Londres, pratiquant la distanciation sociale.// Lidl ouvre son magasin le plus central de Londres à ce jour sur Tottenham Court Road // Le nouveau magasin servira les travailleurs du NHS à l’hôpital University College à proximité ainsi que les habitants / / Lidl fait également don de collations et de fruits et légumes au personnel du NHS de l’hôpital voisin

Lidl a ouvert son magasin le plus central de Londres à ce jour sur Tottenham Court Road.

Le nouveau magasin de 14 854 pieds carrés, dont les plans ont été annoncés pour la première fois l’an dernier, se trouve en face de la station de métro Warren Street et juste à côté de l’University College Hospital.

Lidl a déclaré que le moment de l’ouverture signifie qu’il pourrait servir les employés du NHS de première ligne à proximité ainsi que la communauté locale dans son ensemble alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

L’épicier allemand a ajouté que, malgré son emplacement au centre de Londres, le magasin stocke la gamme complète de produits de Lidl.

Le nouveau magasin fait partie de l’investissement de 1,45 milliard de livres sterling de Lidl dans son expansion à travers la Grande-Bretagne en 2019 et 2020 et d’un investissement de 500 millions de livres sterling à Londres d’ici 2025.

Les projets à Londres incluent spécifiquement plus de 40 nouveaux magasins, créant environ 1500 nouveaux emplois pour la capitale, en plus de son nouveau siège social à Tolworth, au sud-ouest de Londres, un nouveau centre de distribution à Luton et l’expansion de son centre de distribution Belvedere.

En ce qui concerne le nouveau site de Tottenham Court, Lidl a déclaré qu’il était en contact avec la direction de l’University College Hospital pour comprendre comment répondre aux besoins des travailleurs du NHS, et leur donnerait des collations et des fruits et légumes directement pour une assistance pendant de longues périodes de travail.

“Nous savons à quel point notre rôle est important en ce moment pour aider à nourrir la nation”, a déclaré le directeur général de Lidl GB, Christian Härtnagel.

«Grâce à l’ouverture de ce nouveau magasin sur Tottenham Court Road, nous sommes fiers de pouvoir fournir à la communauté locale et aux travailleurs de première ligne de l’University College Hospital un accès aux produits essentiels dont ils ont besoin, à des prix abordables.

«Nous aimerions profiter de l’occasion pour dire un énorme merci à tous les travailleurs de première ligne pour leurs efforts et leur engagement, y compris notre incroyable équipe travaillant dans le nouveau magasin, qui se joint au reste de notre main-d’œuvre pour faire un travail vraiment incroyable au cours de ces extrêmement des temps difficiles. “

Le nouveau magasin fournira également un surplus de nourriture à l’organisme caritatif local Rhythms of Life, qui œuvre pour soutenir les sans-abri dans la communauté locale.

Cela sera assuré par le biais du programme Feed it Back de Lidl en partenariat avec Neighbourly, afin d’aider certains des plus vulnérables de la société à accéder à des aliments de haute qualité.

Cette nouvelle fait suite à la récente annonce de Lidl selon laquelle elle a déployé des boîtes de dons de nourriture dans les magasins du pays, afin que les clients aient la possibilité de donner de la nourriture directement aux banques alimentaires locales.

Lidl a également fait un don de 300 000 £ au Covid Emergency Fund de Neighbourly pour aider les organisations caritatives à accéder à la nourriture et au financement immédiatement pendant cette période de besoin.

