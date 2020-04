Ligne de vie en ligne pour les entreprises en cas de verrouillage

Une nouvelle série Web vise à aider les entreprises à rester en affaires pendant la pandémie de COVID-19.

Gérée par l’EMA (Employers and Manufacturers Association) et ATEED (Auckland Tourism, Events and Economic Development), la série gratuite propose des vidéos et des webinaires en direct. Il couvre des questions telles que le bien-être mental des employeurs, la rétention et le redéploiement, les congés des employés, la gestion de la paie, etc.

Accessible à toutes les entreprises, des PME aux grandes entreprises, la série est accessible via ema.co.nz.