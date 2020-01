L’impact du cloud computing sur la gestion de projet

«Le changement est la seule constante de la vie», a déclaré Héraclite, un philosophe grec. Cela n’est nulle part plus vrai que lorsque la technologie est mise à profit pour mener à bien un processus.

Le cloud computing a apporté un réel changement à la gestion de projet. Les équipes de projet sont capables de travailler efficacement dans des endroits séparés, parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres. Les membres de l’équipe partagent des données en temps réel et communiquent avec des outils similaires à ceux qu’ils utilisent socialement.

Les chefs de projet ont dû changer pour garder le rythme. Les chefs de projet d’aujourd’hui connaissent bien la technologie et le retour sur investissement du cloud computing. Ils assument plus de responsabilité pour la sécurité de leurs données et ils sont d’excellents communicateurs, motivant les spécialistes dans différents endroits et les faisant se sentir comme faisant partie d’une équipe soudée.

Nous examinons ici certains des avantages que le cloud computing a apportés à la gestion de projet, les défis auxquels sont confrontés les chefs de projet d’aujourd’hui et où le cloud pourrait jouer un rôle à l’avenir.

Avantages

Travaillez n’importe où, n’importe quand

Les systèmes sur site reposent sur des connexions réseau coûteuses et de haute qualité. Pour qu’un bureau régional ou un site de projet participe à un projet, il a besoin d’une connexion à large bande passante et à faible latence pour atteindre une productivité raisonnable pour le personnel. Le siège social ou l’emplacement du serveur doit gérer toutes ces connexions entrantes et sortantes en parallèle.

Avec un service cloud, n’importe qui peut travailler sur le projet partout où il existe une connexion fiable à Internet. Le logiciel de projet basé sur le cloud est basé sur le Web, donc il y a moins de dépendance à la bande passante; les membres de l’équipe peuvent contribuer en utilisant des appareils portables dans des endroits éloignés de leur propre fuseau horaire. Le chef de projet peut assurer une contribution efficace de tous les membres de l’équipe.

Collaboration

Une connectivité améliorée signifie qu’il n’est plus nécessaire de diffuser des informations par e-mail; l’équipe peut partager des mises à jour en temps réel à l’aide de son tableau de bord de projet. Pour un projet impliquant des tâches séquentielles et dépendantes, cela est très efficace.

Par exemple, dans un projet de développement logiciel, un testeur peut soulever un défaut et le placer dans la liste des bogues. Un développeur peut corriger le bogue et le réallouer pour les tests, le rendant immédiatement visible pour l’équipe de test. Pendant ce temps, le chef de projet peut surveiller les progrès et observer les tendances des taux de bogues et le temps de correction.

Espace de rangement

Le stockage d’informations et de documents de projet dans le cloud signifie qu’il n’y a pas de limite arbitraire sur l’espace de stockage. Le service peut gérer des projets de toutes tailles et le chef de projet peut utiliser des projets plus anciens pour vérifier les estimations et obtenir une longueur d’avance sur un plan de projet. Le personnel technique peut réutiliser les spécifications et les conceptions.

Défis

Inévitablement, le passage à la gestion de projet basée sur le cloud pose des défis supplémentaires au chef de projet.

Budget

Le logiciel en tant que service (SaaS) permet aux chefs d’entreprise de mieux comprendre les coûts du système. Plutôt que le modèle traditionnel d’achat de licences matérielles et logicielles comme dépenses d’investissement, les systèmes SaaS sont basés sur des abonnements. Les outils de gestion de projet et de collaboration d’équipe sont perçus comme un coût direct pour le projet.

Le chef de projet est responsable du ROI et doit donc assumer les coûts et la spécification des services cloud. Cela peut inclure l’intégration de solutions sur site et cloud ou la transition de données entre elles. Bien que cela puisse être un défi technique, cela donne au chef de projet une certaine flexibilité, bien plus que d’être coincé avec du matériel et des systèmes hérités.

La flexibilité, cependant, peut avoir un prix élevé. Les avantages en termes de coût et d’efficacité du SaaS peuvent encourager les chefs de département à déplacer leurs systèmes bureautiques dans le cloud. Cela présente un casse-tête technique pour un chef de projet qui peut avoir besoin d’introduire des données de projet dans les systèmes de fournisseurs concurrents.

Sécurité

Dans un environnement sur site, des spécialistes d’entreprise tels que les TI s’occupent normalement de la cybersécurité et de la protection des données, sous la supervision peut-être d’un CISO ou d’un DPO. En SaaS, il y a une forte dépendance sur les systèmes et procédures du fournisseur de cloud, mais le chef de projet doit payer une plus grande part dans la mise en œuvre des politiques de sécurité.

Formation

L’équipe de projet doit comprendre comment utiliser efficacement le système. Bien que les tableaux de bord Web aient tendance à être intuitifs pour les opérations simples, l’exécution de tâches plus complexes nécessite une bonne formation. Il peut également être nécessaire de former ou d’engager un spécialiste technique pour superviser le fonctionnement du système.

Tendances futures

L’aspect le plus frustrant auquel sont confrontés les chefs de projet est l’imprévisibilité de leurs projets. Le cloud computing et le big data peuvent vous aider de deux manières.

La Business Intelligence permet au chef de projet d’analyser les projets passés et de comprendre ce qui s’est passé. Cela a-t-il pris plus de temps que prévu et pourquoi? Quels étaient les coûts non budgétés?

Analytics va encore plus loin. Avec un grand ensemble de données et la puissance du cloud computing, les analyses peuvent prédire les risques pour un projet, tels que le fluage de la portée ou le dépassement de coûts, permettant au chef de projet de planifier en conséquence.

Le changement est la seule constante

C’est une période passionnante pour être chef de projet. Les avantages et les défis apportés par le cloud computing ont donné aux chefs de projet plus de flexibilité et d’autorité, leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs équipes. Les mégadonnées et les analyses peuvent encore leur donner la clairvoyance d’Héraclite.