l’impact du mouvement sur la propriété britannique

Le changement climatique est devenu l’un des problèmes les plus urgents des temps modernes. La contribution du marché du logement aux émissions de carbone devrait tôt ou tard être mise en lumière.

Le sujet du réchauffement climatique a passé de nombreuses années au second plan du débat public. Mais maintenant, les militants du changement climatique font de plus en plus entendre leur voix, tandis que de nouvelles données ont révélé l’étendue réelle de la crise, et il est presque impossible de l’ignorer.

Le gouvernement britannique s’est engagé à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, et est maintenant sous pression pour solidifier cet objectif avec une stratégie réelle.

C’est là que le secteur du logement joue sans doute un rôle majeur. À l’heure actuelle, l’environnement bâti représente 40% de toutes les émissions de carbone du Royaume-Uni, selon UKGBC. Alors que l’empreinte carbone des bâtiments a diminué depuis 1990, il reste encore beaucoup à faire pour décarboniser le parc immobilier existant.

Il est sûr de dire que le secteur fera au moins partie des priorités des plans du gouvernement et, en fait, il a déjà commencé dans une certaine mesure à voir des changements pour résoudre le problème.

Solutions vertes – et les inconvénients

L’année dernière, le secrétaire au logement, Robert Jenrick, a révélé les plans de son département pour une «révolution du logement vert». Une nouvelle norme écologique pour les maisons neuves signifie que les systèmes de chauffage à combustibles fossiles – comme les chaudières à gaz – seront remplacés par des technologies propres. D’ici 2025, toutes les nouvelles propriétés en construction devront utiliser à la place des pompes à chaleur à air, des panneaux solaires et du triple vitrage, entre autres technologies, pour réduire les émissions de la maison.

L’objectif de ce plan est de réduire les émissions de carbone jusqu’à 80% par rapport à 2025 pour toutes les maisons neuves. Selon le plan fourni par Jenrick, cela protégera l’environnement tout en réduisant les factures des résidents.

Cependant, les changements auront un coût. Le ministère du Logement estime que le prix pour respecter les nouvelles normes sera d’environ 4 487 £ pour une maison et 2 256 £ pour un appartement. Cela pourrait évidemment constituer un obstacle pour de nombreux développeurs, et on ne sait pas encore comment le gouvernement prévoit de surmonter cela.

Il reste à voir si les promoteurs pourront obtenir des prix plus élevés pour des propriétés qui ont été conçues pour l’avenir. Selon le Dr Lucy Greenwood de Savills, il y a peu de preuves historiques pour montrer que des normes énergétiques plus élevées signifient des prix de vente plus élevés.

Cependant, elle ajoute: «Les attitudes des occupants changent rapidement dans ce domaine et nous surveillons l’émergence potentielle d’une majoration des taux de vente et des prix.»

Changer les attitudes

L’industrie du logement pourrait-elle être à l’aube d’une nouvelle révolution industrielle? C’est une idée présentée par Marco Abdallah, directeur de l’ingénierie chez Drees & Sommer UK. Il estime que s’il est vital de s’attaquer à la crise du logement dans le pays en construisant 300 000 nouveaux logements par an, cela doit être réalisé de manière durable et respectueuse de l’environnement.

Il déclare: «Il est essentiel que le coût de l’adoption d’un développement neutre en carbone soit considéré comme un investissement à long terme, ou la construction de maisons risque de revenir à des solutions rapides et à des développements de mauvaise qualité.»

«Cela exigera une approche beaucoup plus granulaire de la construction, au point d’analyser chaque matériau utilisé dans le processus de construction pour déterminer l’empreinte carbone globale d’une maison. Heureusement, la norme Future Homes (qui devrait être achevée d’ici 2025) a été annoncée[last year], marquant un pas en avant positif pour garantir que le logement est propre à l’avenir. »

Investissement immobilier: conseils aux acheteurs

Quelle que soit votre opinion sur le changement climatique, le problème ne disparaîtra pas et le marché du logement sera un axe clé du changement. Si vous êtes un investisseur immobilier ou un acheteur potentiel, vous pouvez agir dès maintenant pour protéger votre investissement contre les effets de nouveaux objectifs et de nouvelles règles visant à réduire les émissions de carbone.

Acheter une nouvelle construction – une propriété neuve est généralement beaucoup plus économe en énergie qu’une propriété existante. Une étude portant sur les certificats de performance énergétique (EPC) a révélé que plus de 80% des nouvelles constructions ont la cote A ou B la plus élevée en matière d’efficacité énergétique. Alors que les normes de construction de maisons continuent d’augmenter, cela devrait encore s’améliorer.

Focus sur la technologie de la maison intelligente – Certaines technologies de maison intelligente peuvent améliorer l’efficacité énergétique d’une propriété. Cela inclut des applications pour contrôler le chauffage et l’eau chaude pour économiser de l’argent, ainsi qu’un éclairage intelligent à faible consommation d’énergie. Certains investissements immobiliers sont construits avec toutes les technologies de la maison intelligente incluses.

Investissez dans des appareils écologiques – Si vous achetez une nouvelle construction, il est probable que tous vos appareils l’accompagneront et si vous achetez sur plan, vous pourrez choisir lesquels. Si ce n’est pas le cas, l’achat des appareils les plus éconergétiques aidera à pérenniser votre propriété.

Choisissez un emplacement loin des risques d’inondation – Beaucoup soutiennent que le monde se réchauffe et que les risques d’inondation augmentent. Il pourrait devenir plus vital que jamais de choisir un investissement immobilier loin des zones jugées à haut risque d’inondation.

Transports publics vs routes – Les transports devraient être un autre objectif majeur de la stratégie gouvernementale en matière de changement climatique, des mesures étant déjà prises dans tout le pays pour rendre les transports plus propres. Choisir un investissement immobilier à proximité des transports en commun, des pistes cyclables et des accès piétons pourrait être un choix judicieux, réduisant le besoin de voitures individuelles.

Points de recharge pour voitures électriques – L’année dernière, le gouvernement a annoncé qu’il rendrait obligatoires les points de recharge des voitures électriques pour toutes les nouvelles constructions. Il est également prévu d’interdire la vente de voitures neuves à essence, diesel ou hybrides au Royaume-Uni d’ici 2035, en faveur des véhicules électriques, c’est donc quelque chose à prendre en compte dans l’achat de votre propriété.

Pensez aux classements EPC – Depuis avril 2018, la cote EPC minimale pour une propriété louée en privé est E, et cela devrait augmenter. Un jour, cela pourrait s’appliquer à toutes les maisons, donc l’augmentation de la cote EPC de votre propriété sera probablement un investissement digne.