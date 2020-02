L’impact négatif du coronavirus sur le PIB mondial

13 février 2020, par Massimiliano Volpe

Le sujet du coronavirus et ses effets sur l’économie mondiale sont parmi les questions les plus débattues. Les experts de S&P Global ont démenti certaines prévisions, réduisant les prévisions de croissance de l’économie mondiale pour 2020. Lel’impact prévu sur le produit intérieur brut (PIB) mondial pour 2020 est de 0,3%.

En détail, “les États-Unis et l’Europe pourraient voir une réduction minimale de la croissance, mais l’impact maximal sera enregistré en Asie de l’Est”.

En effet, les analystes estiment un ralentissement de 5% de l’économie chinoise en 2020 par rapport aux 5,7% indiqués précédemment (avec un pic attendu au premier trimestre de l’année).

