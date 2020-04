L’impératif de transformer les organisations

En ce qui concerne la technologie, en ce moment même, le mécanisme des organisations travaille à la recherche de solutions pour augmenter la flexibilité de leurs systèmes à tous les niveaux, dans le but de maintenir leurs opérations.

Dans le même temps, il existe un réel déficit de compétences dans l’utilisation des technologies, ce qui a conduit de nombreuses personnes à suivre une formation en un temps record. Au final, c’est une question de persévérance et d’engagement mutuel (employeur-collaborateur) que l’organisation soit complètement huilée et fonctionne à 100%.

Un autre facteur ajouté au travail à distance est la condition externe pour laquelle cette circonstance s’est produite, qui est une crise mondiale. L’isolement peut devenir un problème avec des effets possibles sur nos collaborateurs à différents niveaux.

Par conséquent, il est extrêmement important que les canaux de communication entre l’employeur et le collaborateur soient clairs, constants et ouverts à toute préoccupation, en plus de promouvoir la confiance et le respect parmi les employés, de calibrer les attentes, ainsi que de souligner l’importance de maintenir le succès. dans chacune de nos tâches confiées.

En plus de cela, nous pouvons penser à un espace virtuel plus collaboratif grâce à des contrôles en attente constants entre les membres de l’équipe, en utilisant toutes les ressources disponibles telles que les vidéoconférences, les chats professionnels, les appels et même WhatsApp.

