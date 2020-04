L’importance de la notation de la dette souveraine du Mexique

Chaque agence de notation a sa propre méthodologie; Cependant, en général, ils évaluent tous les facteurs de richesse nationale, de flexibilité budgétaire et de performance de la dette, des comptes extérieurs, de leur système monétaire, ainsi qu’une évaluation du cadre politique et institutionnel.

Chacun de ces facteurs se voit attribuer une note numérique en fonction de ses performances historiques et de ses attentes pour les années à venir et est ensuite cartographié dans une lettre, comme le système éducatif américain ou français.

Dans ce contexte, la plupart des agences maintiennent la note souveraine du Mexique à BBB. Ce niveau de notation implique que, sur la base de l’analyse des facteurs susmentionnés, le Mexique présente un risque de crédit modéré, avec une faible capacité de paiement face à des changements économiques défavorables. De plus, HR Ratings, S&P et Moody’s ont attribué des perspectives négatives, ce qui implique qu’elles pourraient réduire la notation de la dette souveraine du Mexique au cours des 12 ou 24 prochains mois d’attribution des perspectives.

Les récentes baisses de notation et l’allocation des perspectives négatives se traduisent par une augmentation de la perception du risque par les investisseurs intéressés à acquérir des dettes mexicaines. En percevant un risque plus élevé, les investisseurs demanderont une prime plus élevée sur le taux d’intérêt qu’ils factureront, bref, le Mexique devra payer plus d’intérêts dans les années à venir pour la dette émise aujourd’hui.

D’une part, le coût d’opportunité d’intérêts plus élevés est moins de ressources allouées à dépenser et, compte tenu de la tendance actuelle du gouvernement et de ses contraintes budgétaires, cela se traduirait probablement par des réductions des dépenses d’investissement, ce qui limiterait la capacité de production des pays à court et moyen terme.

.