L’impression d’argent aux États-Unis aurait un effet “boomerang” sur le dollar

Faits saillants:

Le pays est confronté à un processus déflationniste et à des prix bas en raison de l’expansion du coronavirus.

Les conséquences de l’injection gigantesque de fonds produiraient une inflation incontrôlée en 2021.

Les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus aux États-Unis dressent un tableau sombre pour 2020 et peut-être 2021. Le gouvernement de Donald Trump et les institutions financières, comme la Réserve fédérale (FED), ont déjà annoncé des mesures pour « sauver »l’économie qui connaîtra une contraction d’environ 6% cette année, selon le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI).

L’une de ces décisions est l’injection historique de liquidités de la FED, en tant que banque centrale, pour financer des centaines d’entreprises et des millions d’Américains en période de paralysie et de montée du chômage. Des milliards de dollars ont déjà été distribués pour atténuer temporairement la situation, avec des conditions de paiement spéciales, tandis que l’économie est à nouveau réactivée.

Au-delà de la façon dont la gestion de COVID-19 a été dans ce pays, le principal objectif de la propagation mondiale, il reste à analyser comment le dollar américain réagira au milieu de toutes ces turbulences qui pourraient durer plusieurs mois, sans vaccin pour contrer la maladie.

Les États-Unis sont la cible mondiale de la pandémie avec près d’un million de cas enregistrés et plus de 55 000 décès. Source: rtve.es

La situation peut être décomposée en deux étapes: celle actuelle, de choc déflationniste international ou de baisse des prix, et celle qui pourrait se produire l’année prochaine avec un scénario d’inflation incontrôlée. Pour l’analyste et commerçant vénézuélien Alberto Cárdenas, les principales économies de la planète ne souffrent pas actuellement d’un problème inflationniste, bien au contraire.

«Le monde connaît un choc déflationniste, malgré l’impression aveugle de l’argent des banques centrales. Il y a une baisse de la croissance économique, un impact de l’offre excédentaire de produits et services. Si vous regardez les prix des matières premières, qui sont le principal indicateur inflationniste de la planète, c’est au minimum, le cycle est en baisse, les matières premières sont en baisse, à l’exception de certaines choses comme l’or et le riz “, a déclaré Cárdenas. consulté par CryptoNews ce lundi.

L’inflation que Cárdenas connaît aujourd’hui est ce qui se passe avec les produits financiers tels que les actions ou les obligations qui, selon lui, ont capturé cette énorme liquidité et qui ne s’est pas encore traduite dans l’économie réelle.

Ils ont essayé de maintenir les économies à flot, mais l’inflation n’est pas réellement là. Certes, il y a une impression d’argent non publié des banques centrales, mais ce n’est que la première étape. Après le retour de la demande, je pense que nous allons rapidement nous tourner vers un environnement inflationniste et toute cette impression de monnaie va se traduire par une perte de valeur en monnaies fiduciaires, en particulier aux États-Unis. Alberto Cárdenas, analyste de marché et commerçant.

Pour cette année, l’analyste considère que le dollar aura une tendance à la hausse, par rapport aux autres monnaies nationales, car il y a encore des économies émergentes qui ont besoin de liquidités. Autrement dit, malgré l’impression de dollars à l’échelle industrielle, il y aurait une pénurie latente.

Le point du trader est que dans des situations déflationnistes comme celle actuelle, le dollar s’apprécie parce que les gens cherchent refuge dans des obligations, par exemple. Cependant, ce qui se passe pourrait prendre un virage à 180 degrés si le cycle commence à changer, ce qui inclut les matières premières atteignant le fond, les économies rouvrant et il y a un équilibre des stocks. Ce qui marquerait le début de la deuxième étape où l’impression de monnaie “pèserait” sur le dollar.

La situation amorcerait un cycle à la baisse pour la devise américaine qui inclurait une éventuelle inflation non maîtrisée en raison des déficits budgétaires et des distorsions actuelles. Dans ces conditions, le prix du bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies pourrait afficher de meilleures performances dans un environnement inflationniste, selon Cárdenas.

L’inflation d’ici 2021

Les perspectives inflationnistes pourraient apparaître l’année prochaine aux États-Unis après les élections présidentielles. C’est du moins ce que considère l’économiste et trader crypto-monnaie mexicain @ CRYPTOHISPANO01, qui a expliqué que le plan de sauvetage ordonné par la banque centrale ne serait pas suffisant et que les entreprises épuiseraient leurs réserves et leurs économies.

Les entreprises devront flotter avec de nouveaux prêts, cela signifie plus de dollars, ce qui équivaut à des taux d’intérêt plus bas, plus de débiteurs et, au fil des mois, plus de faillites, si l’économie ne se réactive pas à l’échelle mondiale . La question la plus importante est la suivante: ces prêts peuvent-ils être remboursés? Sinon, nous verrons: l’inflation, plus d’écart entre les classes supérieures et inférieures, la dette publique et de nombreuses faillites. @ CRYPTOHISPANO01, économiste et trader de crypto-monnaie.

L’analyste aztèque est de ceux qui pensent que Les États-Unis alimentent une bulle à Wall Street et dans les dettes personnelles des citoyens, ce qui pourrait entraîner des conséquences à moyen terme.

Concernant une éventuelle relance économique, compte tenu de l’injection de nouveaux capitaux, @ CRYPTOHISPANO01 a été clair en disant que les entreprises resteront à flot avec les prêts du gouvernement, mais sans croissance, “il n’y aura pas beaucoup de génération d’emplois”, a-t-il déclaré.

La Réserve fédérale américaine a annoncé des subventions illimitées pour minimiser les effets du ralentissement économique. Source: QuinceCreative / Pixabay.com

Sur les actions possibles que Trump prend pour éviter de ternir sa possibilité d’être réélu, en raison de l’aggravation de la crise, le trader a souligné que le gouvernement tentera de ramener la situation du mieux qu’il peut avec le dollar et la relance économique jusqu’aux élections présidentielles. . Cependant, La situation changerait pour le pire l’année prochaine et ne s’améliorerait pas avant trois ans.

«À mon avis, les conséquences graves du prêt de 2,5 billions de dollars apparaîtront en 2021 avec l’inflation, la dette publique et la circulation de l’argent. Le dollar ne perd jamais, la force vient en Amérique latine, car ce qui frappe les États-Unis une fois, frappe l’Amérique latine trois fois plus fort “, a-t-il déclaré à CriptoNoticias par rapport à de plus fortes dévaluations dans les pays de la région.

Messages contradictoires

Alors que le Fonds monétaire international, les économistes et les analystes prédisent de terribles perspectives économiques pour les États-Unis en 2020, avec des faiblesses potentielles pour le dollar l’an prochain. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a prédit dimanche que l’économie du pays se rétablirait au cours des mois de juillet, août et septembre, après une réouverture progressive en mai et juin.

“Nous accordons un allégement fiscal sans précédent à l’économie … ils voient des milliards de dollars entrer dans l’économie, et je pense que cela aura un impact significatif”, a déclaré le responsable.

Bien que le message puisse offrir de l’espoir aux Américains, la vérité est que le pays a le plus grand nombre de décès et d’infections au COVID-19, ce qui n’a pas tendance à diminuer. La situation pourrait être pire, car des États comme la Géorgie ont commencé à assouplir les mesures d’isolement.

Ce que Mnuchin a dit contraste avec les déclarations du conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, qui a également affirmé dimanche que le chômage dans le pays pourrait atteindre des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression, survenue après 1928. Pour Hassett, le La paralysie des coronavirus est le “plus grand choc négatif que notre économie ait jamais connu”.

Le problème est que Trump renforcerait ses stratégies pour minimiser l’impact de la pandémie sur l’économie et la perte éventuelle de terrain pour le dollar. Actuellement, la monnaie maintient sa force, selon les analystes consultés, mais cela pourrait être compromise si la situation du coronavirus et les décisions prises échouaient, car ce qui se passe dans le pays est considéré comme un problème de santé et non comme une situation complexe aux multiples implications sociales et économiques.