L’Inde va enquêter sur les sociétés Bitcoin

Le gouvernement de l’Inde reported a annoncé son intention de mettre l’accent sur les soi-disant «sociétés Bitcoin» qui opèrent dans le pays asiatique.

L’exécutif indien a présenté une lettre au parlement du pays, connu sous le nom de Lok Sabha, plus tôt dans la journée. Dans lequel il rapporte que, par le biais du ministère des Affaires commerciales des sociétés de crypto-monnaie, l’enquête sur les sociétés Bitcoin (BTC) commencerait.

Le ministre d’État aux Finances et aux Affaires commerciales, Anurag Singh Thakur, a fourni des informations sur deux sociétés en particulier, Zeb IT Services Ltd. et Unocoin Technologies Ltd., qui sont les deux seules entreprises à essayer de se conformer à toutes les nouvelles réglementations de ce pays. .

Enquête sur les sociétés Bitcoin en Inde

Trois questions qui font le tour de l’Inde

Le Premier ministre indien a posé au ministre 3 questions relatives à l’utilisation des crypto-monnaies dans ce pays.

La premièreIl a demandé si l’État était au courant d’un nombre croissant de rapports qui parlent de “fraude” par ces entreprises.

Dans deuxième Au lieu de cela, il s’est demandé si ces sociétés Bitcoin violaient à plusieurs reprises les règles du ministère. Depuis, selon les sources du ministère des Affaires corporatives des sociétés de crypto-monnaie, elles n’ont pas reçu les soldes annuels.

Dans troisième Place a demandé quelles mesures seront prises contre toutes les entreprises incriminées.

Le ministre a déjà répondu

Dans sa réponse écrite à Lok Sabha, le ministre a expliqué:

«Les sociétés Bitcoin ne sont pas définies dans la loi sur les sociétés. Cependant, le ministère des Affaires commerciales a effectué une inspection par le biais du registraire des sociétés dans l’affaire Zeb IT Services Private Limited pour examiner l’aspect concernant le commerce BTC. »

Apparemment, seules deux sociétés de cryptographie sont inscrites au registre du commerce dans l’ensemble du territoire indien 🇮🇳, Zeb IT Services Ltd. et Unocoin Technologies Ltd.

De plus, le ministre a précisé que Zeb IT Services a présenté son bilan et son état annuel correspondant au 31 mars 2019, ajoutant que la société est actuellement en liquidation.

D’un autre côté, Unocoin Technologies Private Limited est en train de développer une plate-forme d’échange de crypto-monnaies en ligne pour faciliter et effectuer l’achat, la vente, le stockage et l’adoption massive de BTC.

“Cette société a été mise à jour dans la présentation des déclarations légales et aucune plainte n’a été reçue à ce jour.”

Thakur a exprimé à Lok Sabha.

L’Inde au bord de l’adoption massive

L’Inde n’a pas encore de lois pour réglementer directement le secteur des crypto-monnaies. Les experts ont suggéré que la loi sur les affaires peut être utilisée pour réglementer indirectement les entreprises de crypto-monnaie.

Les sociétés de crypto se précipitent pour entrer en Inde après la levée de l’interdiction de la Banque centrale de l’Inde (RBI).

Mais, l’absence de réglementation reste un obstacle pour les entreprises de cryptographie qui tentent d’offrir leurs services au peuple indien. D’un autre côté, l’augmentation des fraudes possibles éloigne de plus en plus les personnes qui ne font pas encore partie du cryptoverse.

