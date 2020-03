L’industrie automobile devra fabriquer des respirateurs assistés de masse

Le coronavirus COVID-19 n’est pas particulièrement mortel en termes relatifs, mais il l’est en termes absolus lorsqu’il s’agit de fractions importantes de la population. Des nations comme le Royaume-Uni ont désespérément besoin d’appareils respiratoires assistés et il n’y en a pas assez.

En temps de guerre, les industries qui fabriquent des produits non essentiels doivent apporter une contribution significative à la production d’armes, de véhicules de combat, de chars, d’avions … Des sociétés comme Ford Motor Company ont été essentielles dans l’effort industriel nécessaire pour vaincre le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale.

Maintenant, en temps de paix, de grandes industries sont appelées à collaborer à la production de machines de respiration assistée. Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson a demandé l’aide de constructeurs automobiles tels que Ford, Vauxhall (PSA) et Honda pour les produire en série.

Le Royaume-Uni est à un stade précoce de l’épidémie, avec “seulement” 55 décès et 1 555 infectésMais comme de sévères mesures de confinement telles que celles adoptées par presque toute l’Europe ne sont pas prises, en quelques jours, les chiffres vont monter en flèche pour rendre la population presque normale.

Johnson a également demandé l’aide d’autres géants industriels, tels que Airbus ou Rolls-Royceainsi que des entreprises comme Dyson. Les fabricants de ces équipements médicaux ne peuvent pas faire face à l’avalanche de commandes qui viennent de partout.

Ces appareils sont nécessaires pour soigner les patients de COVID-19 qui présentent des complications ou qui ont déjà souffert de troubles cardiorespiratoires. Les patients plus sérieux ne peuvent pas respirer seuls et ils nécessitent des poumons artificiels pour assurer le pompage de l’oxygène et éliminer l’excès de dioxyde de carbone.

Normalement, ces machines sont assez chères, environ 50 000 $ par appareil, car elles doivent se conformer à des réglementations techniques et sanitaires exigeantes car elles ne peuvent pas échouer (si elles échouent, les patients peuvent mourir). C’est un grand obstacle pour demander sa production en série, en particulier dans les industries qui n’ont pas à faire quelque chose d’aussi complexe ou critique.

Ford, par exemple, possède deux usines de moteurs au Royaume-Uni, les usines de production automobile ont déjà été fermées. D’une part, il y a l’usine de Dagenham, près de Londres (Angleterre), et de l’autre, l’usine de Bridgend (Pays de Galles), qui devrait fermer cette année en raison de la fin du contrat d’approvisionnement avec d’autres fabricants.

Honda possède une usine à Swindon qui est actuellement fabriquée par la Civic et est bien en deçà de sa capacité de production, l’une des raisons pour lesquelles Honda la ferme l’année prochaine. Le fabricant a confirmé les conversations avec les autorités gouvernementales pour produire ces appareils.

Vauxhall, pour sa part, peut contribuer en imprimant des pièces 3D pour assembler les machines, tout comme Airbus. L’usine d’Ellesmere Port devait fermer prochainement en raison de l’expansion du coronavirus. En tout, 60 entreprises ont commencé à répondre à l’appel des autorités britanniques fait hier après-midi.

Environ 20 000 fans sont nécessaires en deux semaines!

C’est plus facile à dire qu’à faire. Dans des situations normales cela prendrait deux à trois ans dans l’achèvement de l’ensemble du processus de conception, d’évaluation, de certification et de mise en service de la production de masse. Les contrôles réglementaires devront être très, très laxistes pour le faire de toute urgence, avec le risque que cela implique.

Les constructeurs automobiles ont l’avantage d’avoir dans leurs usines des zones adaptées à la production de matériel sanitaire, comme les ateliers de peinture, où les conditions environnementales sont très contrôlées. Cependant, il y a un énorme problème supplémentaire, Et tous les composants électroniques?

Dans un monde globalisé où il y a une tendance à fabriquer dans les endroits les plus efficaces, des pièces telles que des capteurs ou des cartes mères ne sont pas fabriquées au Royaume-Uni et devront être commandées à l’extérieur. Quant aux «instructions de montage», le gouvernement les fournit déjà aux grandes industries pour accélérer le processus. Arriveront-ils à l’heure?Les médecins ne le croient pas et les semaines se transformeront en mois.