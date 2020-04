L’industrie automobile espagnole pourrait bientôt reprendre ses activités

Le Congrès des députés a validé la prolongation de l’état d’alarme jusqu’à fin avril, bien que la décongélation progressive des activités jugées non essentielles soit également approuvée. C’est ce qui affecte les usines automobiles et les auxiliaires.

Le état d’alarme il durera au moins jusqu’au 26 avril en général. Personne au gouvernement ne peut garantir qu’il n’y a pas d’autre extension, étant donné que la courbe épidémique du COVID-19 et il y a une forte crainte d’une deuxième vague ou de flambées de contagion.

Le cabinet de conseil Boston Consulting est pessimiste à cet égard, selon El Mundo, qui a pu voir un rapport à cet égard. Les mesures de confinement pourraient durer jusqu’au 1er juin – et dans un scénario favorable -, laissant le 3 juillet moins favorable. Dès lors, la «normalité» viendrait.

Cependant, il est impossible au niveau économique et industriel que le pays reste si longtemps inactif, sinon le retour à la normalité sera beaucoup plus sanglant et aura un impact sur le pays qui pourrait dépasser les effets de la crise de 2008. Les activités économiques vont geler avant.

Les employés de SEAT ont rapidement industrialisé un respirateur auto-conçu

Actuellement, les activités essentielles sont considérées comme toutes celles qui sont liées aux besoins fondamentaux de la population: santé, sécurité, alimentation, presse, tabacs, stations-service, etc. L’industrie automobile était considérée comme non essentielle En ce sens, et les usines ont été arrêtées.

L’activité n’est pas non plus devenue nulle, puisque plusieurs entreprises ont mis leurs ressources au service de la lutte contre la pandémie. Par exemple, SEAT a commencé à fabriquer des appareils de respiration assistée. IVECO, Ford, Renault, Volkswagen … ont fait de même avec les écrans faciaux. Les autres travailleurs ont été touchés par les ERTE.

Non seulement les constructeurs présents en Espagne ont prêté leurs épaules, mais Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, BMW … remettent les véhicules de leurs flottes pour les utiliser pour la logistique ou pour le personnel de santé si nécessaire grâce à l’initiative #yocedomicoche.

Écrans de protection fabriqués chez Ford Almussafes (Valence)

Aujourd’hui 9 avril la plénière du Congrès a autorisé le gouvernement à maintenir l’état d’alarme. Tous les groupes ont voté pour, à l’exception des groupes Mixte, Euskal Herria Bildu, Ciudadanos, Plural, Republicano et Vox. Les autres groupes politiques ont soutenu le gouvernement, non sans reproches sur la gestion de la crise.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a déclaré: “La première étape sera franchie cette semaine à venir avec la déhibernation des activités jugées non strictement essentielles décrétées il y a 10 jours”. Peu à peu, les usines automobiles pourront ouvrir leurs portes, oui, sous d’importantes mesures de sécurité.

Sánchez avait précédemment indiqué que “toutes les étapes seront échelonnées et très prudentes”, car une deuxième vague de contagions gâcherait les efforts du public pour s’isoler, réduire les contacts sociaux et couper la chaîne de transmission des coronavirus. Des entreprises comme Volkswagen ou Michelin ont déjà prévu un retour aux affaires.

Des usines comme Volkswagen à Landaben (Navarre) ont déjà prévu de reprendre le travail

Il semble certain que l’activité ne reprendra pas à pleine capacité dans la première phase, car la demande de voitures a chuté, et les véhicules qui ont déjà été commandés à l’usine ne seront pas nécessairement appréciés par leurs clients à court terme, surtout si les concessionnaires n’ouvrent pas leurs portes.

Selon les calculs de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), les fermetures au niveau européen ont entraîné l’arrêt de la fabrication de 1,5 million de véhicules (voitures, camions, caravanes, bus et autocars). 1,14 million d’emplois directs ont été touchés et bien d’autres dans l’industrie auxiliaire.

Le secteur automobile est l’un des plus importants d’Espagne, avec le tourisme et la gastronomie. Étant donné que le tourisme sera l’un des derniers secteurs à revenir à la normalité, la voiture servira à tirer la voiture et l’économie commencera à bouger, avant que la situation ne s’aggrave.