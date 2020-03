L’industrie britannique du logement utilisera plus que jamais la technologie en 2020

Les jours de lèche-vitrines et de rencontres en personne sur le marché immobilier britannique pouvaient être comptés. Acheteurs, investisseurs et agents recherchent désormais des solutions technologiques.

Le nombre de personnes qui recherchent des biens sur Facebook augmente. En fait, jusqu’à 12% des navigateurs utilisent désormais cette méthode, contre 8% l’année dernière. Un petit nombre (7%) utilisent même Instagram pour parcourir le marché dans le monde obsédé par les médias sociaux d’aujourd’hui.

C’est ce que révèle une enquête de Zoopla, qui a mis l’accent sur «l’effet technologique» sur le marché immobilier. Il a interrogé plus de 6 000 locataires et acheteurs et 675 agents.

Pour les agents immobiliers, un troisième plan vise à accroître leur utilisation de la technologie. Un nombre légèrement plus élevé (35%) a l’intention d’augmenter leur marketing, et le marketing numérique sera un objectif clé. Les chiffres étaient similaires pour les agents de location, 37% prévoyant davantage de commercialisation et 29% une augmentation de l’utilisation des technologies.

Technologie de pointe pour le futur marché du logement

Lorsqu’on leur a demandé quelle technologie ils prévoyaient d’utiliser davantage, les deux tiers (65%) des agents ont cité les médias sociaux. Plus de la moitié (53%) prévoient d’augmenter leur marketing numérique et 40% souhaitent intégrer des fonctionnalités de signature électronique. Ces installations éliminent le besoin de paperasserie et de coûts d’impression lourds, car toutes les signatures peuvent être ajoutées électroniquement.

Les logiciels spécialisés sont une autre avenue que les agents souhaitent explorer. Cela comprend un logiciel pour gérer les informations et les relations avec les clients, ainsi qu’un logiciel de gestion immobilière. La technologie et les applications existent déjà à ces fins, qui peuvent traiter des choses comme les nouvelles locations et les renouvellements de location, et le rapport montre qu’un nombre croissant d’agents aimeraient en profiter.

Plus d’un quart des agents (27%) prévoient également d’utiliser WhatsApp davantage pour leur entreprise. Ceci est déjà extrêmement populaire auprès de nombreuses personnes dans l’industrie comme moyen simple et instantané de rester en contact avec les clients et les clients potentiels. Il est également moins formel que le courrier électronique ou la poste, ce qui peut aider à améliorer la relation entre l’entreprise et ses clients.

Investir dans des applications

«Les applications immobilières ont mûri pour devenir une partie intégrante de l’expérience de navigation immobilière», explique le rapport.

L’enquête a révélé qu’un cinquième des consommateurs ont installé une application immobilière sur leur téléphone et qu’ils l’utilisent en moyenne 4,8 fois par semaine.

Les propriétaires sont les plus démographiques à avoir installé une application immobilière sur leur téléphone (52%). Un peu moins de la moitié (44%) des «acheteurs actifs» et des upsizers utilisent également ces applications, suivis par 43% des vendeurs actifs. Les portails immobiliers comme Zoopla et Rightmove ont des applications dédiées, mais il y en a beaucoup d’autres destinées au marché du logement.

Le rapport conclut: «Les gens passent de plus en plus de temps dans une variété d’environnements numériques. Et l’industrie immobilière réagit à cela. »

Le climat actuel

La technologie devra être adoptée plus que jamais au cours des prochains mois. Alors que le coronavirus – ou COVID-19 – continue de resserrer son emprise sur le Royaume-Uni, le contact humain pourrait se réduire aux niveaux les plus bas jamais vus. À l’heure actuelle, les gens sont encouragés à travailler à domicile, à limiter la socialisation et à ne faire que les déplacements nécessaires.

La NAEA et ARLA Propertymark ont ​​exhorté les agents à proposer des visionnements virtuels à l’avenir. Il recommande également de reporter les inspections des propriétés, ainsi que des mesures d’hygiène générale supplémentaires.

Propertymark a déclaré: «Offrez des visionnements à 360 degrés, ou si vous n’avez pas l’infrastructure en place, proposez de montrer les propriétés par appel vidéo ou film enregistré.»

Ils ont ajouté: «Le gouvernement prévoit que le coronavirus nous affectera pendant des mois, les agences doivent donc planifier à long terme et réfléchir soigneusement à la continuité des activités.»

Pour les professionnels de l’immobilier, comme pour de nombreux autres secteurs, les affaires ne peuvent pas s’arrêter. Lorsque des processus ou des contacts peuvent être effectués à distance, via les applications ou la technologie mentionnées ci-dessus, ce sera la voie à suivre pour beaucoup.

Il est déjà possible que presque tout le processus d’achat, de vente et même de gestion immobilière soit effectué avec un contact humain minimal. La situation actuelle est susceptible de forcer plus de gens à explorer ces avenues, et pourrait conduire à un boom et une innovation accrue à venir dans ces domaines dans ce qui pourrait être un changement plus permanent.