L’industrie chimique fonctionne à 65% en raison de la faible demande et des fermetures d’industries en raison de COVID-19

L’industrie chimique au Mexique était considérée comme essentielle face à la pandémie de coronavirus, cependant, 35% de ses chaînes de production sont complètement arrêtées en raison du fait que plusieurs de ses clients et fournisseurs n’ont pas été déclarés comme secteurs importants et en raison de la diminution du la demande de certains produits.

Miguel Benedetto, directeur général de l’Association nationale de l’industrie chimique (ANIQ), a estimé que 35% de la capacité installée du secteur sont arrêtés, soit parce qu’il n’y a pas de demande pour certains produits ou parce qu’ils n’ont pas d’intrants pour en faire plus.

«Nous avions une activité importante avant la déclaration des industries essentielles (par COVID-19), puisque nous fournissons 40 branches économiques du pays. Malgré cela, nous avons des domaines qui sont touchés par les mesures anti-coronavirus, tels que les produits chimiques inorganiques, dont la chaîne d’approvisionnement provient de l’exploitation minière, ce qui n’était pas considéré comme essentiel “, a déclaré Benedetto.

En arrêtant des secteurs tels que la fabrication d’automobiles, de textiles, de chaussures et d’appareils électroménagers, entre autres, ils ont eu un impact sur les fabricants de résine et de peinture, entre autres entreprises de l’industrie chimique.

Au Mexique, environ 166 000 296 travailleurs dépendent de l’industrie chimique.

“Nous travaillerons toujours conformément aux accords et stipulations émis par le Conseil général de la santé, renforçant notre engagement envers le Mexique”, a déclaré Víctor Leal, président de l’Association nationale des fabricants de peintures et d’encres (Anafapyt).

L’industrie chimique représente actuellement 2% du produit intérieur brut du pays, ce qui est supérieur aux 1,5% qu’elle pesait en 2015, selon les données de l’ANIQ.

En interne, dans le cadre de l’industrie chimique, les produits pétrochimiques représentent 52,9% de la valeur du secteur, les résines synthétiques 25,9%, les minéraux 8,5%, les produits agrochimiques 5,5%, les gaz industriels 2,7%, les caoutchoucs synthétiques 2,4% et d’autres sont de 2,1%.

La société pétrochimique Alpek est l’une des sociétés qui produisent la résine plastique nécessaire à l’industrie et fabriquent également des gaz pour la fabrication qui n’étaient pas considérés comme essentiels.

“Nous nous engageons à maintenir l’approvisionnement en matériaux … certains des produits fabriqués avec des fournitures fabriquées par Alpek comprennent des emballages stables pour les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques, des blouses médicales, des masques et même des emballages isolés thermiquement pour les kits. il teste le coronavirus », a affirmé Eduardo Escalante, directeur des finances d’Alfa, holding, lors d’une conférence avec des analystes.

D’autre part, Quinn Stepan, PDG de Stepan, une entreprise de production chimique située dans l’Illinois, aux États-Unis, mais avec des opérations au Mexique, a déclaré que certains de ses produits ont réussi à résister à son exploitation en raison d’une demande plus faible pour d’autres polymères.

“Les volumes fonctionnels des produits ont diminué, mais les opérations mexicaines ont généré une forte croissance des bénéfices année après année”, a-t-il déclaré.

À ce sujet, le PDG de l’ANIQ a déclaré que l’industrie n’avait pas encore supprimé d’emplois dans COVID-19, et qu’ils continuent avec une base de 166 000 travailleurs directs.

Ils demandent du gaz à Pemex

L’un des principaux défis auxquels est confrontée l’industrie chimique est le manque d’intrants, parmi lesquels le gaz naturel produit par Pemex et qui diminue actuellement, a déclaré Miguel Benedetto.

“En plus du bas prix du pétrole, de nombreuses raffineries aux États-Unis où nous avons acheté et importé les intrants que Pemex ne peut pas nous fournir suspendent leurs opérations, ce qui génère un plus grand manque de matières premières”, a-t-il expliqué.

Il a précisé qu’il est donc important que Pemex promeuve une stratégie qui augmente sa production de gaz, car ils sont le principal fournisseur de l’industrie chimique nationale.

“Nous sommes davantage touchés par le manque de capacité de Pemex (…) Coatzacoalcos est un secteur important du secteur et n’est pas interconnecté au réseau de gazoducs où arrivent les marchandises importées”, a-t-il déclaré.