L’industrie de la publicité nie la mort des cookies tiers, mais il existe des alternatives – Econsultancy

Dans une déclaration commune, les dirigeants de l’Association of National Advertisers (ANA) et de l’American Association of Advertising Agencies (4A’s) ont fait valoir que “la décision de Google de bloquer les cookies tiers dans Chrome pourrait avoir des impacts concurrentiels majeurs pour les entreprises numériques, les services aux consommateurs, et l’innovation technologique. “

Ils ont poursuivi: “Cela menacerait de perturber considérablement une grande partie de l’infrastructure d’Internet actuelle sans fournir d’alternative viable, et cela pourrait étouffer l’oxygène économique de la publicité dont les startups et les entreprises émergentes ont besoin pour survivre.”

Ce sont des mots forts et, bien sûr, compte tenu de la part de Chrome sur le marché des navigateurs, qui s’élève actuellement à 66%, le plan de Google, s’il est concrétisé, aura effectivement un impact sur l’économie numérique.

Mais l’apocalypse des cookies a mis du temps à se poser, ce qui soulève la question de savoir pourquoi l’industrie semble prétendre qu’elle est mal préparée à faire face aux effets.

Alors, quelles alternatives sont sur la table pour l’industrie de la publicité?