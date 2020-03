L’industrie du jeu vidéo aurait une plus grande adoption de la blockchain en 2020

L’industrie mondiale du jeu vidéo pourrait connaître une nouvelle adoption de la technologie du grand livre distribué (DLT) ou de la blockchain en 2020.

Le consortium Blockchain Game Alliance a annoncé de nouveaux projets pour le reste de l’année, y compris la participation à des événements majeurs de l’industrie, la facilitation du réseautage, la génération de normes communes et le renouvellement des autorités . La coalition a informé, par un communiqué de presse, qu’elle favoriserait la mise en œuvre de nouveaux projets au profit des acteurs.

Actuellement, plus de 90 entreprises des deux secteurs, des jeux vidéo et de la blockchain, travaillent ensemble pour que le DLT puisse atteindre de nouveaux espaces, tous adaptés à ce qui peut arriver avec le développement de la pandémie de coronavirus. Les sociétés associées incluent Ubisoft, AMD, ConsenSys, The Sandbox, ainsi que les projets MakerDAO et 0x.

Sébastien Borget, récemment nommé président de l’organisation, a indiqué qu’il est possible placer sur le même plan tous les participants qui font la vie dans les deux industries, des grandes entreprises aux passionnés de jeux vidéo à l’échelle mondiale.

“Je crois fermement à l’alignement des intérêts des joueurs, créateurs et développeurs de jeux vidéo. Nous devons continuer à encourager une véritable appropriation des joueurs et des créateurs à travers l’inclusion de l’industrie de la blockchain (…) nous devons être plus forts à mesure que les jeux avec la blockchain progressent “, a déclaré Borget dans le communiqué.

La Blockchain Game Alliance a commencé son voyage en octobre 2018 avec huit membres. Depuis lors, de plus en plus d’entreprises se sont jointes pour essayer d’intégrer le meilleur de la technologie comptable distribuée dans le monde des jeux vidéo.

Dans le cas du français Ubisoft, il y a déjà des paris en développement comme Hashcraft, un jeu d’aventure dans lequel le joueur devient un explorateur de l’île. Les joueurs peuvent créer des défis dans lesquels les visiteurs de l’île peuvent rivaliser et terminer.

Dans une interview avec CryptoNews, Anne Puck, directrice associée de l’initiative blockchain chez Ubisoft, a noté en septembre 2018 que “la blockchain a le potentiel de transformer l’expérience de jeu en offrant aux joueurs de nouveaux avantages et un niveau d’engagement sans précédent”.

L’industrie du jeu vidéo est l’une des plus importantes du monde du divertissement. On estime que chaque année les sociétés de développement génèrent plus de 135 000 millions de dollars dans le monde, ceci induit par la massification des appareils mobiles et les nouvelles propositions en ligne.

DLT est une technologie Bitcoin originale, en tant que système numérique, dans laquelle deux personnes ou plus peuvent effectuer tout type de transaction de données ou de valeur sans l’intervention de tiers ou d’intermédiaires de confiance.