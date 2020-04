L’industrie informatique chutera entre 4,1% et 8,7% en 2020 en raison de COVID-19

Selon le cabinet de conseil IDC, le marché de l’informatique subira une contraction de 8,7% cette année, bien que dans le scénario le plus optimiste, cette baisse sera de 4,1%. Jorge Gómez, directeur des solutions commerciales chez IDC Mexico, estime que la crise provoquée par COVID-19 pourrait durer jusqu’au deuxième trimestre 2020.

“Le scénario le plus probable est qu’il se contracte de 4,1% et dans ce scénario, nous voyons une réactivation de l’industrie, revenant plus ou moins à la normale, d’ici la fin du deuxième trimestre de 2020, mais dans le scénario pessimiste, la baisse est de 8,7% et nous voyons que cela va jusqu’au troisième ou quatrième trimestre de l’année “, a expliqué l’analyste dans une interview.

Gómez a précisé que toutes ces prévisions ne prennent en compte que le secteur informatique et n’incluent pas le secteur des télécommunications.

Certains des impacts les plus importants de l’industrie au-delà de la baisse des ventes de matériel grand public et professionnel seront observés dans le report de projets et les achats massifs de technologies telles que les serveurs, qui enregistraient déjà des pertes avant l’éventualité.

«Nous observions déjà une tendance en termes d’opex par rapport aux investissements. Le cloud se développait mais cela a accéléré cette tendance et c’est pourquoi il y a des baisses de 15% dans les serveurs et le matériel, tandis que dans l’infrastructure, il y a des baisses jusqu’à 18% », a-t-il déclaré.

