L’Indy 500 change également de date pour COVID-19

Indy 500, en août Les dirigeants d’IndyCar ont annoncé ce jeudi que les 500 Miles d’Indianapolis 2020 se dérouleront le dimanche 23 août, débutant les actions précédentes le mercredi 12 du même mois, pour les pratiques recrues, pratiques, qualification (15 et 16 août) et les courses IndyLights et IndyCar.

Ce sera la première fois depuis 1946 que l’Indy 500 n’aura pas lieu le Memorial Day, qui est célébré aux États-Unis le dernier dimanche de mai. Parallèlement, les 400 NASCAR Miles se déroulent également à Charlotte.

