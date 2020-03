L’Indy 500, reporté au 23 août; IndyCar restructure son calendrier

L’absence de garanties de retour à la concurrence normalement dans les trois prochains mois en raison de la pandémie de coronavirus a fini par frapper le dernier joyau de la Triple Couronne laissé debout. Après le report des 24 heures du Mans à septembre, et l’annulation absolue du Grand Prix de Monaco, seuls les À 800 kilomètres de Indianapolis Il a résisté à sa date initialement prévue, le 24 mai. Cela a changé ce jeudi, dans une annonce aux proportions historiques pour le mythique test américain.

Pour la première fois de son histoire et après 103 éditions, l’Indy 500 ne sera pas contesté en mai, puisque IndyCar a officiellement confirmé le report du test à la prochaine 23 août, le week-end au cours duquel le différend Gateway 300 était prévu. La course légendaire, pour laquelle Fernando Alonso a annoncé sa participation cette année avec McLaren SP, conservera le format conventionnel de deux semaines, bien que les ajustements nécessaires au calendrier du concours ont obligé à éliminer l’un des jours de formation gratuite.

Les 200 milles de Mid-Ohio, qui devaient se tenir le 16 août, se sont écoulés une semaine pour faire place à la course, mais les deux jours sans compétition qui doivent s’écouler entre la fin de l’épreuve et le début de la entraînements les oblige à commencer mercredi. Par conséquent, il n’y aura que trois jours consacrés exclusivement à la formation avant le week-end de qualification, configurant ainsi un “Mois d’août” qui remplacera exceptionnellement le traditionnel “mois de mai” si tout se passe comme il se doit.

Mai à Indianapolis est ma période préférée de l’année, et Je suis aussi déçu que nos fansRoger Penske a déclaré dans le communiqué. «La santé et la sécurité de nos participants et spectateurs est notre priorité absolue, et nous pensons que le report de l’événement est la décision responsable. Le week-end du Memorial Day a toujours donné aux fans une chance d’honorer les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés pour notre liberté. En août, Nous aurons également une occasion unique d’honorer les contributions et l’héroïsme de nos médecins, infirmières, secouristes et forces de sécurité. qui servent en première ligne dans la lutte contre COVID-19 ».

À leur tour, d’autres tests ont vu leur situation sur le calendrier changé, le plus frappant étant celui du Grand Prix d’Indianapolis. Après l’annulation des quatre premières courses, ce rendez-vous devait ouvrir la saison le 9 mai, dans le cadre des célébrations de l’Indy 500. Maintenant, il restera dans l’histoire séparé de sa sœur aînée, en accueillant le 4 juillet, le jour de l’Indépendance des États-Unis, et le même week-end où la NASCAR Cup Series participe à l’ovale, ce qui est le première fois de toute l’histoire que la catégorie principale d’IndyCar et de NASCAR coïncident sur le même circuit le même week-end.

L’occasion est fournie par la décision prise il y a deux mois de déplacer la course de samedi qui y participe dans la “deuxième division” de NASCAR, la série Xfinity, d’ovale à circuit mixte dans lequel IndyCar dispute ce Grand Prix depuis 2014. Comme il l’a été depuis le début du test, le ‘Indy GP’ aura lieu samedi, bien que dans ce cas pour des raisons logistiques car la conversion en configuration ovale pour NASCAR est nécessaire, et la course aura lieu avant celle de la série Xfinity.

L’autre grande nouvelle est la reprise possible du Grand Prix de Saint-Pétersbourg, qui avait été initialement annulé en raison de complications logistiques liées au report de la course, deux jours seulement après son différend prévu le 15 mars. St. Pete accueillera le dernier événement de la saison à une date encore à déterminer, après le 20 septembre, à laquelle Laguna Seca allait mettre fin à la saison, et qu’elle maintient à ce jour.

Les sept rendez-vous après la date d’origine de l’Indy 500 tiennent également leur place sur le calendrier, donc Le double test de Detroit ouvrirait le rideau sur la saison les 30 et 31 mai. En raison de la relocalisation d’Indianapolis lors de son week-end d’origine, la course Gateway est retardée d’une semaine jusqu’au 30 août, de même que l’avant-dernière course à Portland, qui se déroule du 6 au 13 septembre. Avec cela, le calendrier IndyCar pour 2020 est provisoirement composé de 14 courses, au détriment de futures modifications ou extensions avec plus de doubles rendez-vous en plus de celui de Détroit.