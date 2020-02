L’inflation atteint son plus haut niveau en 6 mois

L’inflation de janvier était non seulement la plus élevée qu’elle ait été depuis 6 mois, mais également en avance sur le 1,6% que les experts prévoyaient.

// L’indice des prix à la consommation en janvier est passé à 1,8% en janvier, contre 1,3% en décembre, selon les chiffres de l’inflation de l’ONS

// L’indice des prix de détail était de 2,7% en janvier, contre 2,2% en décembre

Le panier de biens que les ménages britanniques moyens achètent a augmenté plus rapidement que prévu après que l’inflation a atteint son taux le plus élevé en six mois.

Les dernières données de l’ONS montrent que le taux de l’indice des prix à la consommation (IPC) est passé à 1,8% en janvier, contre 1,3% en décembre.

Il s’agit non seulement de l’inflation la plus élevée enregistrée depuis six mois, mais également d’une avance de 1,6% prévue par les experts.

“La hausse de l’inflation est largement due à la hausse des prix à la pompe et à la baisse des tarifs aériens il y a moins d’un an”, a déclaré Mike Hardie, responsable de l’inflation à l’ONS.

«De plus, les prix du gaz et de l’électricité sont restés inchangés ce mois-ci, mais ont baissé à la même période l’an dernier en raison de l’introduction du plafond des prix de l’énergie.»

Le CPIH, la mesure qui inclut les frais de logement, était également de 1,8% en janvier, contre 1,4% en décembre.

Parallèlement, l’Indice des prix de détail (IPR), utilisé par le gouvernement pour fixer les tarifs des trains, était de 2,7% en janvier, contre 2,2% en décembre.

