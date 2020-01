L’intensification de l’échelle du logement pourrait coûter 135 000 £ de plus aux propriétaires.

Au cours de la dernière décennie, les tendances des propriétaires ont évolué à travers le Royaume-Uni, affectant non seulement les primo-accédants mais aussi les déménageurs.

Un nouveau rapport de Lloyds Bank examinant les montants moyens que les déménageurs ont dépensés pour gravir les échelons du logement au cours des 10 dernières années a révélé que les acheteurs dépensent plus des deux tiers de plus aujourd’hui.

En 2019 au Royaume-Uni, le prix moyen payé par les déménageurs pour une propriété était de 330 984 £, soit une augmentation de 69% par rapport à 196 386 £ en 2009 et près de 135 000 £ de plus.

Les acheteurs déposent des dépôts plus importants

La hausse des prix de l’immobilier au cours des 10 dernières années a également stimulé le niveau de la valeur nette des propriétaires d’une maison. Donc, quand il s’agit de gravir les échelons, ils sont en mesure de transférer une plus grande partie des capitaux propres à leur prochain achat de maison.

Ceux qui se déplacent à Londres paient désormais plus du double qu’en 2009; une poussée énorme de 103%. Il y a dix ans, le coût moyen d’une maison dans la capitale était de 315 707 £, un peu moins que le prix enregistré payé 10 ans plus tard au Royaume-Uni. Pour ceux qui souhaitent acheter à Londres maintenant, il en coûtera en moyenne 641 118 £ pour acheter une propriété.

Les Londoniens ont besoin de poches profondes pour un dépôt de 197 700 £

Quand il s’agit d’emprunter, sans surprise, ce sont les Londoniens qui ont besoin du plus gros dépôt – 197 700 £ pour acheter; près du double du dépôt moyen de déménageur au Royaume-Uni de 99 515 £. En 2019, certains acheteurs de maison ont accumulé des dépôts moyens d’environ 100000 £, soit plus de 27000 £ il y a plus de 10 ans.

Le pourcentage d’acheteurs garantissant une hypothèque pour déménager est en hausse de 13% depuis 2009; La Lloyds Bank estime qu’il y en avait au total 347758, soit une baisse de 1% seulement par rapport à 2018.

L’échelle de la propriété repose sur l’emplacement

Dans le sud-est de l’Angleterre, le volume de déménageurs n’a connu qu’une augmentation minimale de 1% au cours des 10 dernières années. Lloyds a attribué ce faible chiffre à la hausse significative de 85% des prix des logements sur la même durée.

L’Irlande du Nord enregistre les gains les plus importants avec le prix moyen des logements payé de 15% et une augmentation à 47% du nombre de personnes déménageant.

Le directeur hypothécaire de la Lloyds Bank, Andrew Mason, a déclaré: «Il existe encore des domaines qui offrent des opportunités prometteuses pour les déménageurs, l’Irlande du Nord et l’Écosse en particulier étant plus abordables.»

Il a ajouté: “Cependant, il est clair que le principal défi de l’augmentation des dépôts importants ne se limite pas aux premiers acheteurs, la hausse des prix des logements étant probablement la principale raison du ralentissement.”

La Lloyds Bank a enregistré les prix moyens des maisons de déménageurs en 2019, suivis du dépôt moyen en livres sterling et en% du prix d’achat:

– Nord-Est, 207 477 £, 56 488 £, 27%

– Yorkshire et Humber, 237 442 £, 66 183 £, 28%

– Nord-Ouest, 251 572 £, 69 065 £, 27%

– East Midlands, 262 479 £, 74 510 £, 28%

– West Midlands, £ 282,445, £ 81,912, 29%

– East Anglia, 320 710 £, 107 191 £, 33%

– Pays de Galles, 225 711 £, 63 489 £, 28%

– Sud-Ouest, 331 437 £, 105 703 £, 32%

– Sud-Est, 457 043 £, 139 786 £, 31%

– Londres, 641 118 £, 197 700 £, 31%

– Irlande du Nord, 191 286 £, 57 554 £, 30%

– Écosse, 220 241 £, 67 766 £, 31%