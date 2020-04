L’intérêt de Porsche pour les LMDh pourrait être compatible avec son programme GTE

Pascal Zurlinden, directeur de Porsche Motorsport, dévoilé lors d’une conférence de presse virtuelle l’intérêt réel de la firme de Stuttgart pour la nouvelle catégorie LMDh. La possibilité de pouvoir concurrencer le même prototype dans le cadre du WEC et du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Bien que cette possibilité soit encore à l’étude et que rien ne soit défini, Zurlinden a apprécié les options pour donner vie à ce projet et cohabitation possible avec le programme GTE qui maintient la marque dans les deux championnats. À cet égard, les coûts maîtrisés de la catégorie LMDh permettent d’avoir les deux programmes actifs.

Bien que certaines voix aient en cause la continuité du programme GTE de Porsche si son atterrissage dans la catégorie LMDh est enfin confirmé, Pascal Zurlinden Il a expliqué: “Nous avons examiné le règlement sur les hypercar au début de 2019 et avons déterminé qu’il était trop cher de participer uniquement au WEC. L’avantage du LMDh est que vous pouvez participer aux deux championnats les plus importants du monde. Les budgets sont bien inférieurs, ce qui le rend comparable au programme que nous avons chez GTE. Dans le passé, nous étions déjà en LMP1 et avec notre GT, il y a donc une option pour faire les deux.. Il est encore trop tôt pour répondre. “

Comme les autres constructeurs, Porsche attend la publication de la base technique définitive qui donnera vie aux prototypes LMDh avant d’évaluer et de prendre un éventuel engagement dans cette nouvelle classe mondiale: “Nous sommes toujours en train de l’étudier. Il n’y a pas de décision quant à savoir si cela sera fait ou non.. Ce qui est clair, c’est que si nous donnons le feu vert à ce projet et que la voiture est abordable, Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas faire un programme “race-client” comme dans GTE. C’est quelque chose que nous devons également considérer. Si le règlement sort dans les deux prochaines semaines, ce ne sera pas un retard aussi sérieux de penser qu’il y a un risque que les fabricants ne veuillent pas adhérer. “