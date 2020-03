L’intérieur de la Hyundai Tucson 2021 partiellement exposé sur ces photos

Hyundai continue de travailler à pleine capacité pour développer une nouvelle génération de son SUV le plus important. Le Hyundai Tucson sera entièrement rénové et proposera de nouvelles fonctionnalités importantes. Une fois de plus, un prototype du nouveau Tucson 2021 a été chassé. Et ce qui est plus pertinent, il a été possible de prendre plusieurs instantanés de son intérieur.

Sans aucun doute, la nouvelle génération de la Hyundai Tucson sera l’un des lancements les plus importants que la société sud-coréenne fera face à cette nouvelle décennie. Hyundai

travaille à pleine capacité pour développer la mise à niveau complète de son populaire SUV compact. Un modèle clé dans la gamme de l’entreprise. Il s’agit sans aucun doute d’un véritable pilier central.

Le Hyundai Tucson 2021 apportera avec lui des nouvelles très importantes. Le changement de génération signifiera enfin pour ce modèle l’engagement sans compromis envers l’électrification. Rappelons que le Tucson que nous pouvons actuellement trouver chez les concessionnaires est disponible avec Mild Hybrid, mais il n’y a aucune trace d’une version hybride ou hybride rechargeable. Ne parlons plus d’un modèle entièrement électrique.

Le développement de la nouvelle génération de la Hyundai Tucson est en cours.

Au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs observations de prototypes de la nouvelle génération de Tucson. Les spécimens chassés dans le sud de l’Europe étaient particulièrement pertinents car ils portaient moins de camouflage, ce qui a permis de découvrir certains détails clés du langage de conception que le SUV sud-coréen portera.

Maintenant, nous allons plus loin et nous avons la possibilité de regarder à l’intérieur. De la lointaine Corée du Sud, nous obtenons les photos d’espionnage qui accompagnent cet article. C’est la première fois que nous pouvons nous plonger intérieur du nouveau Tucson. Malheureusement, et comme cela se produit généralement dans ces cas, le camouflage et la qualité des instantanés eux-mêmes empêchent de voir clairement certains détails.

Il faut souligner plusieurs aspects. D’une part, nous avons un tableau de bord assez loin de ce que vous attendez d’un véhicule de nouvelle génération. Cependant, cela peut être dû au fait qu’il s’agit d’une version de base. Plus important est la manière dont le écran tactile du système d’infodivertissement qui rompt avec la ligne suivie à ce jour par les nouveaux modèles Hyundai.

Photo espion d’un prototype de la nouvelle Hyundai Tucson 2021.

La Gamme de moteurs Hyundai Tucson 2021 Il sera composé d’une sélection de mécaniciens essence et diesel. La technologie semi-hybride 48 volts (MHEV) sera présente et, comme grande nouveauté, il y aura une version hybride rechargeable. Il y aura également une variante haute performance signée par les gars de Hyundai N.L’arrivée du nouveau Tucson chez les concessionnaires aura lieu en 2021.

Hyundai Tucson 2021, le changement de génération apportera avec lui une nouvelle image