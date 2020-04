L’investissement dans le secteur locatif recule de 22,7% jusqu’en mars

L’investissement du secteur locatif a été de 1 096 millions d’euros pour l’acquisition de véhicules au cours du premier trimestre de l’année, ce qui équivaut à 22,71% de moins par rapport aux 1 418 millions d’euros alloués à ce poste dans ladite période de l’année précédente.

Selon les données publiées par l’Association espagnole de location de véhicules (AER), cette baisse trimestrielle est la conséquence de la baisse des achats de voitures effectués par les loueurs face à la crise des coronavirus.

Au premier trimestre de l’année, les immatriculations du secteur étaient de 55 249 unités, soit 26,19% de moins par rapport aux 74 851 unités enregistrées au premier trimestre 2019. En mars, la baisse a atteint 66,89%, jusqu’à 9 307 unités.

Le poids de la location sur l’ensemble du marché automobile espagnol a atteint une part de 21,24% au premier trimestre de l’année, tandis que sa participation dans le canal de l’entreprise est passée à 38,47%.

Jusqu’en mars, les enregistrements de location étaient dirigés par Seat, Volkswagen, Peugeot, Renault, Toyota, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Nissan et Citroën, tandis que les modèles les plus populaires étaient le Seat Ateca, le Nissan Qashqai , la Seat León, la Renault Kangoo, la Volkswagen Golf, la Toyota Corolla, la Citroën Berlingo, la Peugeot 3008, la Volkswagen T-Roc et la BMW X1.

En ce qui concerne le type de carburant, les modèles à moteur diesel ont été les plus populaires parmi les immatriculations au premier trimestre, avec 47,84% du marché, devançant l’essence, avec une part de 36,41%.

En ce qui concerne les entraînements alternatifs, le plus utilisé dans la location de véhicules immatriculés jusqu’en mars est l’hybride essence, avec 7,84% du total, c’est pourquoi il devance les hybrides diesel (3,07 %), des hybrides essence rechargeables (1,76%) et des électriques (1,59%).

