l’investissement direct étranger sera affecté par le coronavirus

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a indiqué que l’investissement étranger direct (IED) pourrait être réduit de 5% à 15% dans le monde par rapport aux prévisions initiales, en raison de l’impact du coronavirus.

L’agence a ajouté que cela générerait une croissance marginale en 2020-2021, où les secteurs de l’automobile, de l’air et de l’énergie seront les plus touchés.

Sur les 100 sociétés multinationales que la CNUCED supervise en tant que baromètre économique mondial, beaucoup ralentissent les dépenses en capital dans les zones touchées et 41 ont émis une série d’avertissements sur les avantages, qui affecteront les bénéfices réinvestis, un des principaux moteurs de la IDE

La plupart des avertissements d’avantages proviennent d’entreprises exposées aux consommateurs, ce qui montre que pour l’instant le ralentissement de la demande devrait avoir des effets plus directs sur les bénéfices que la production ou des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Un échantillon plus large des 5000 premières sociétés cotées en bourse a présenté des prévisions de bénéfices pour l’exercice 2020 révisées à la baisse au cours du dernier mois de 9% en moyenne pour le nouveau virus, qui a infecté plus de 100000 les gens

Selon ce que la CNUCED a indiqué, l’industrie automobile (-44%), les compagnies aériennes (-42%) et l’énergie et les matériaux de base (-13%) ont été les plus touchés et a ajouté qu ‘«il est probable que les révisions apportées à ce jour soient conservatrices. L’impact négatif du virus est susceptible de se propager et d’augmenter encore. »

Au début de l’année, la CNUCED estimait que les flux d’IDE en 2019 étaient de 1,39 billion de dollars (1,21 billion d’euros) et prévoyait une augmentation de 5% sur l’ensemble de 2020. Actuellement, il pense qu’il pourrait y avoir atteint son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008 si l’épidémie du coronavirus continue de se propager.

