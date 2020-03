L’investissement fixe brut du Mexique recule de 4,9% en 2019

Selon les données désaisonnalisées, l’investissement fixe brut a diminué de 1,5% en décembre dernier par rapport au mois précédent. L’INEGI note que l’investissement fixe brut permet d’avoir une “connaissance approfondie” du comportement de l’investissement à court terme.

Il est composé des biens utilisés dans le processus de production depuis plus d’un an et qui sont soumis à des droits de propriété.

Le produit intérieur brut (PIB) du Mexique s’est contracté de 0,1% en 2019, en grande partie à cause de la baisse de l’activité industrielle, ce qui représente une baisse substantielle par rapport à la croissance de 2,1% de l’année précédente.

Pour cette année 2020, la Banque mondiale s’attend à une augmentation de 1,2% du PIB du Mexique alors que les investissements au Mexique rebondissent, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) a récemment abaissé son estimation de croissance pour la deuxième économie d’Amérique à 1% Latin après le Brésil.

Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) estime que l’économie va croître d’environ 2%.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, estime que l’activité économique sera retracée en 2020 une fois le nouvel accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) en vigueur et les changements structurels qu’il met en œuvre Commencez à vous installer.

Cependant, la crise déclenchée par le coronavirus de Wuhan dans le monde peut également affecter le Mexique, comme l’ont averti les institutions et les experts.

