L’iPhone 11 aide Apple à faire quelque chose qu’il n’a pas fait depuis longtemps – .

Pendant plusieurs trimestres, Apple a souffert d’une baisse des ventes d’iPhone sur l’un de ses marchés les plus importants – le plus grand marché d’électronique grand public au monde, en fait. La guerre commerciale menée par les États-Unis avec la Chine était en partie à blâmer, ce qui a incité les consommateurs chinois à adopter une sorte d’approche d’équipe locale et à estimer que c’est leur devoir patriotique de rester fidèle aux marques locales, comme Huawei. Et bien sûr, de nombreux autres facteurs expliquent la perte de terrain d’Apple en Chine, comme le coût de ses combinés par rapport à la concurrence Android beaucoup moins chère. Mais tout cela est un point discutable pour le moment – car, grâce à l’iPhone 11, il semble que les expéditions de téléphones d’Apple en Chine soient à nouveau en hausse pour la première fois depuis 2015. Et c’est selon une agence gouvernementale de en Chine, elle-même.

Les améliorations de la qualité de l’appareil photo et de la durée de vie de la batterie, ainsi qu’un prix de base inférieur, provoqués sous la forme de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, semblent avoir généré quelque chose d’un accueil chaleureux en Chine, où les expéditions d’iPhone ont bondi un peu plus que 18% en glissement annuel en décembre à environ 3,18 millions d’unités. C’est selon les données de Bloomberg basées sur les chiffres publiés par l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications.

Déjà, il y a eu des effets d’entraînement de cette nouvelle, ce qui a conduit à une note de recherche des analystes du groupe financier Oddo notant que cette tournure des événements en Chine est “assez positive” pour Apple, malgré la pénurie d’Apple d’options 5G. En outre, les cours des actions des fournisseurs d’Apple comme Infineon Technologies AG, AMS AG et Dialog Semiconductor ont tous connu une bosse dans les échanges européens jeudi grâce à l’annonce de l’amélioration d’Apple en Chine.

Le revirement d’Apple en Chine intervient également en même temps que les livraisons de smartphones en décembre étaient en baisse de près de 14% par rapport à décembre 2018 – encore une fois, selon l’Academy of Information and Communications Technology. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a décrit publiquement comme un «bien meilleur ton» entre les États-Unis et la Chine, ce qui semble plus proche de mettre fin à l’impasse commerciale de longue date entre les deux pays. C’est certainement un moment positif pour Apple qui se dirige vers le Nouvel An chinois qui tombe plus tard ce mois-ci, la société étant à nouveau en hausse sur un marché qui n’est derrière que les États-Unis en termes d’importance pour Apple.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

