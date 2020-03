L’iPhone 12 d’Apple écrasera tous les autres smartphones en 2020 pour deux raisons – .

Le buzz autour de la prochaine gamme d’iPhone 12 commence vraiment à se redresser maintenant, ce qui devrait être assez troublant pour les rivaux d’Apple, car la série iPhone 12 ne devrait même pas être annoncée avant 6 mois. En fait, l’iPhone 12 n’est même pas le premier iPhone qu’Apple sortira en 2020. Selon plusieurs rapports indépendants de sources qui se sont avérées fiables par le passé, le premier nouvel iPhone d’Apple de l’année sera dévoilé vers la fin de Mars. Ce ne sera pas un téléphone phare, mais plutôt un suivi du populaire iPhone SE qu’Apple a sorti en 2016. Le téléphone a été appelé iPhone SE 2, iPhone 9, et une rumeur a même dit qu’il s’appellerait simplement ” iPhone. ” Quelle que soit la décision d’Apple de l’appeler, tout ce qui compte, c’est que ce sera un appareil puissant avec des spécifications similaires à l’iPhone 11, mais il aura le même design que l’iPhone 8 et commencera à seulement 399 $.

En ce qui concerne la série iPhone 12, il devrait s’agir d’une énorme mise à niveau. Le mot de l’initié Apple Ming-Chi Kuo est que la nouvelle gamme d’iPhone 12 comportera une refonte majeure du design avec des bords plats en métal comme l’iPhone 4 et l’iPhone 5 que tout le monde aimait tant. De plus, Apple lancera apparemment quatre modèles différents d’iPhone 12 cette année, ce qui marquera la première fois qu’Apple sortira quatre versions différentes d’un iPhone. Kuo dit qu’il y aura deux versions différentes de l’iPhone 12 ainsi que deux versions de l’iPhone 12 Pro, un modèle standard avec un écran de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Toutes ces fuites et bien plus encore, les fans d’Apple sont très excités par la prochaine série d’iPhone 12, mais un observateur de l’industrie pense qu’il y a deux autres raisons en particulier que la série d’iPhone 12 d’Apple va écraser la concurrence cette année.

L’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, a envoyé mardi une note aux clients qui a également été reçue par .. Dans le rapport, Ives souligne deux facteurs connexes qui entraîneront des ventes massives d’iPhone 12 après la sortie de la gamme de smartphones de nouvelle génération.

Tout d’abord, Ives note que «tous les yeux de la rue sont naturellement concentrés sur la trajectoire de la reprise de la chaîne d’approvisionnement en Chine avec les coeurs et les poumons de sa franchise iPhone fortement liés à la production de Foxconn dans l’usine principale». L’épidémie de coronavirus en Chine n’a pas encore été maîtrisée ni même ralentie, et elle fait des ravages sur la vie des gens dans la région. Il va sans dire que plusieurs usines de fabrication d’électronique grand public ont été fermées afin de ralentir la propagation du virus mortel.

“Dans notre scénario de base, la chaîne d’approvisionnement est en mesure d’atteindre sa pleine capacité d’ici fin avril / début mai (tout ce que nous envisagerions plus tôt dans le meilleur des cas)”, écrit l’analyste. «Dans ce scénario, le produit phare de l’iPhone 5G se lance pour les retards d’automne de quelques semaines tout au plus et la demande à travers la Chine rebondit aux trimestres de juin / septembre avec une certaine destruction de la demande en Chine.»

Nous avons entendu des chuchotements qu’à ce stade, les dirigeants d’Apple sont toujours convaincus que la série iPhone 12 sortira dans les délais à la mi-septembre. L’offre peut être limitée au lancement dans ce scénario, mais il a également été signalé qu’Apple envisage de commencer la production plus tôt que d’habitude dans le but de construire autant d’iPhone 12 que possible avant la sortie de septembre.

Ives a poursuivi: «À ce stade, en prenant du recul alors que les dernières semaines ont été un« événement de choc »exogène pour l’écosystème d’Apple tant du côté de l’offre que de la demande en raison de son exposition à la Chine, nous pensons que ce sera de courte durée car la thèse de supercycle 5G à plus long terme et la réévaluation des services restent au cœur de notre thèse de taureau sur Apple pour les 12 à 18 prochains mois. »

L’analyste estime qu’il existe actuellement une «tempête parfaite de la demande» parmi les propriétaires actuels d’iPhone qui utilisent toujours d’anciens modèles. Ives estime que 350 millions d’utilisateurs d’iPhone dans le monde sont attendus pour une mise à niveau, et cette poussée potentiellement massive de la demande est la première raison pour laquelle les ventes d’iPhone 12 vont monter en flèche après la sortie de la nouvelle série phare de smartphones. Selon Ives, la deuxième raison principale est la 5G.

“Alors que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et le changement de la demande en Chine sont des vents contraires fondamentaux à court terme, notre objectif principal est que la première partie de cette opportunité de mise à niveau massive à l’horizon avec la 5G en tête devrait toujours se situer entre 215 et 220 millions d’unités. regardant FY21 », a écrit Ives. “En fin de compte, alors que la chaîne d’approvisionnement et la demande évolueront au cours des prochains trimestres, nous pensons qu’Apple, basé sur un changement de calendrier, pourrait potentiellement être expédié au nord de 231 millions d’iPhones au cours de l’exercice 21 dans un scénario à la hausse, ce qui battra son record précédent. fixé en FY15. “

Les modèles d’iPhone d’Apple écrasent toujours la concurrence, et aucune autre gamme de smartphones n’a jamais été aussi proche des ventes d’iPhone. Mais si Apple peut en quelque sorte réussir à lutter contre les limitations d’approvisionnement inévitables provoquées par le coronavirus et vendre encore un nombre record de modèles d’iPhone 12 au cours de l’exercice qui suit leur sortie, ce serait vraiment une réalisation stupéfiante.

