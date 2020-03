Liquid Sidechain contient plus de bitcoins que les canaux publics du réseau Lightning

Faits saillants:

Le Liquid sidechain maintient 952,94 BTC et le Lightning Network 918 BTC sur les canaux publics.

Compte tenu des canaux LN privés, cela dépasserait la capacité BTC de Liquid.

Lightning Network est une amélioration très intéressante pour Bitcoin. Ce protocole de deuxième couche construit grâce à l’utilisation de contrats intelligents dans Bitcoin, permet d’effectuer des paiements plus rapidement et à moindre coût, car les transactions n’ont pas nécessairement besoin d’être enregistrées sur la blockchain, ce qui, par rapport au Lightning Network, est plus plus lent et plus cher.

Alors que le réseau Lightning peut sembler être l’ingrédient clé pour étendre les paiements Bitcoin à plus de millions d’utilisateurs dans les années à venir, à ce stade, la grande majorité des utilisateurs semble être plus intéressée en ce moment par les actifs cryptographiques à des fins de spéculation sur les prix.

Cela explique pourquoi la sidechain Liquid, une blockchain sous licence et fédérée ancrée à Bitcoin qui cherche à aider les commerçants à déplacer leurs fonds entre les maisons de change plus rapidement, pourrait être plus importante pour Bitcoin en 2020. Récemment , la quantité de BTC détenue sur la chaîne latérale Liquid a dépassé la quantité de BTC détenue sur les canaux publics du réseau Lightning.

Croissance du réseau Liquid et Lightning

La croissance prononcée de la chaîne latérale Liquid lui a permis de surperformer le Lightning Network en BTC en seulement 3 mois. Source: Long Hash

Comme le montre le graphique présenté ci-dessus, Liquid surpasse les canaux publics du réseau Lightning en termes de montant de BTC détenu au début du mois (mars 2020). Il y a actuellement 952.9435822 BTC sur Liquid, selon Liquid.net, et environ 918 BTC sur les canaux publics du réseau Lightning, selon DeFi Pulse.

La valeur combinée de BTC détenue sur Liquid et sur les canaux publics du réseau Lightning est d’environ 12,5 millions de dollars, ce qui est peu par rapport à l’ensemble du réseau Bitcoin. À titre de comparaison, juste Coinbase conserve 10% de tous les Bitcoins en circulation, ce qui équivaudrait à une valeur de 122 milliards USD au prix actuel.

Cependant, il est nécessaire de clarifier les canaux publics et privés du Lightning Network. Le montant total de BTC détenu sur le réseau Lightning est supérieur à ce qui est disponible dans les informations publiques, parce que certaines personnes ne veulent pas diffuser l’existence de leurs nœuds Lightning à tout le monde.

Le réseau de micropaiement a été conçu pour améliorer l’évolutivité de Bitcoin. Images d’Alen / stockvault.net et gargantopia / elements.envato.com

En février, les informations de BitMEX Research ont mis en lumière à quoi pourraient ressembler les vrais chiffres sur le Lightning Network. Ils ont noté que 88% des BTC détenus sur le réseau Lightning sont détenus sur des canaux publics, selon l’ensemble de données blockchain. Sur la base de ces informations, la quantité de BTC détenue sur l’ensemble du réseau Lightning, y compris les canaux privés, pourrait donner une estimation brute d’environ 1043 BTC, ce qui est plus que ce qui se trouve actuellement sur la chaîne latérale Liquid. .

Cela dit, j’ai certainement La sidechain Liquid est en voie de dépasser, dans un proche avenir, le nombre de BTC réunis sur les canaux publics et privés du réseau Lightning.

Dans un avenir proche, Liquid et Lightning auront un rôle important à jouer dans l’escalade de Bitcoin vers une base d’utilisateurs plus large. En fait, ces deux technologies peuvent être combinées pour permettre une meilleure fonctionnalité ainsi que des changements atomiques et instantanés entre Liquid et la blockchain de base bitcoin.

Alors que Liquid pourrait être un développement plus important aujourd’hui en raison de la façon dont la plupart des gens utilisent Bitcoin, le réseau Lightning continuera de se développer et de se préparer au jour où les paiements par crypto-monnaie seront plus largement adoptés.

Version traduite de l’article de Kyle Torpey, publié dans Long Hash.