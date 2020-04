Liquidité des entreprises: le projet de décret et la demande de garantie d’État à 100%

6 avril 2020, par Alberto Battaglia

La réunion du Conseil des ministres devrait être approuvée dans les prochaines heures nouveau décret qui contiendra, entre autres, l’augmentation des fonds de garantie des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises. Voici les dernières avancées divulguées sur ce que sera le contenu du nouveau décret, les informations, donc, susceptibles de changer.

Extension du Fonds de garantie, dont la dotation devrait progresser de 7 milliards d’euros, ce qui devrait correspondre à une génération de liquidités de 100 milliards pour les entreprises grâce à l’effet de levier.

Pour les prêts jusqu’à 25 milliers d’euros, la garantie de l’État est de 100% sans aucune évaluation de la solvabilité de la société débitrice.

Pour les prêts jusqu’à 800 milliers d’euros, la garantie à 100% est liée, au contraire, à une appréciation de la solvabilité.

Enfin, en ce qui concerne les prêts jusqu’à 5 millions d’euros, a indiqué le ministre du Développement économique, Stefano Patuanelli, “la garantie sera de 90%, pouvant atteindre 100% avec la contre-garantie de la Confidi et avec une évaluation qui compte que de la situation d’avant la crise Covid-19 “.

Selon l’agence ANSA, les techniciens du MEF continueraient de pousser l’État à donner des garanties aux prêts accordés aux grandes entreprises par le biais de Sace, en retirant cette dernière de la Cassa Depositi e Prestiti et en la faisant acquérir directement auprès du MEF.

Les autres contenus du nouveau décret

D’autres modifications importantes seront incluses dans le décret attendu pour aujourd’hui, telles que laexpansion du pouvoir d’or ce qui permettrait au gouvernement d’opposer son veto à un plus large éventail d’acquisitions étrangères (nous en avons parlé ici). Et encore une autre est attendue suspension des délais fiscaux et nouvelles sur le front de l’école:

“Les élèves tous admis aux examens, non promus”, avait anticipé hier le ministre de l’Education Azzolina, invité au Che tempo che fa, “si vous ne retournez pas à l’école, vous aurez un diplôme avec un seul examen oral … tant qu’il n’y aura pas de sécurité, les élèves ne le feront pas ils retourneront dans la salle d’audience. “

